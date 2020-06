Premenu košickej Mestskej krytej plavárne stopli. Riaditeľ končí

Tento rok očakávajú stratu 300-tisíc eur.

8. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Od začiatku júla sa mala Mestská krytá plaváreň zmeniť z rozpočtovej organizácie mestskej časti Staré Mesto na jej spoločnosť s ručením obmedzením.

Tak by mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, od čoho si samospráva sľubovala väčší príjem.



Miestni poslanci to schválili vlani.

Tesne pred zmenou to však stopla finančná komisia.

Oficiálne - pre koronu.

Červené čísla

„Pozitívne dôvody a benefity, ktoré mali vyplývať z transformácie na s.r.o., vplyvom pokoronovej krízy pominuli a už nie sú aktuálne. V súčasnosti sú výzvy na získanie eurofondov zamerané viac na verejnú správu,“ argumentuje riaditeľ plavárne Vladimír Hlivák.

Už v tejto chvíli je podľa neho jasné, že i napriek 200-tisícovej dotácii z rozpočtu Starého Mesta a 180-tisícovej od mesta bude plavárni v závere roka najmä z dôvodu koronakrízy chýbať približne 300-tisíc eur.

Výpadok v príjmoch je už teraz viac ako 100-tisíc eur.

„Na základe predpokladaného vývoja finančnej situácie sme na zasadnutie finančnej komisie operatívne pripravili šesť možných variantov, ktorých cieľom je s najväčšou zodpovednosťou zabezpečiť plynulú prevádzku krytej plavárne pre športové kluby i verejnosť,“ informuje hovorkyňa mestskej časti Renáta Némethová.

O ďalšom osude plavárne rokovala pred niekoľkými dňami miestna finančná komisia.

Partnerstvo alebo výmena za budovu

Súvisiaci článok Kúpalisko s plavárňou neprepoja. Staré Mesto sa postavilo magistrátu Čítajte

Najväčšiu podporu zatiaľ získala príprava verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o spolufinancovaní Mestskej krytej plavárne.

Druhým najpriechodnejším variantom ostáva pre poslancov rokovanie s mestom Košice o zámene plavárne za inú budovu či nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta.

Jednou z ďalších možností je aj vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj plavárne.

Definitívne slovo k ďalšiemu osudu plavárne však budú mať miestni poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve.

Zmenu nestihli

Po 12 rokoch odchádza z vedenia plavárne jej riaditeľ Vladimír Hlivák.

Hovorí, že hlavným dôvodom je lepšia ponuka iného zamestnania.

Či bude pôsobiť v štátnej správe, nechce zatiaľ komentovať.

Priznáva, že k zmene na s. r. o. mal pripomienky.

„Podľa mňa to nebol dobrý nápad, nakoľko tie benefity, ktoré z transformácie mala plaváreň získať, pominuli, kým nastal ten deň. My sme sa o transformáciu snažili viac ako tri roky. A dostali sme sa do štádia, keď Covid-19 spôsobil ďalšie straty a treba sa zamerať na úsporné opatrenia.“

Spory s mestom však jeho odchod urýchlili.

„Zrnká sa pridávali, ale hlavný dôvod je pracovná ponuka.“

Hlivák odchádza dohodou, podľa hovorkyne bez odstupného či odchodného.

Poslanec: Iba slabosi utekajú

Niektorým poslancom sa vycúvanie z avizovanej zmeny plavárne nepáči.