Košice pred sto rokmi: Choromyseľní pacienti rušili spánok Košičanov

Čo písali noviny kedysi.

14. jún 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Kvôli zachovaniu autenticity sme správy nechali v pôvodnom znení.

Nešportový futbal

Nie je tomu tak dávno, čo Esti Ujság referoval o footbalovom zápase na hrišti KAC, kde následkom nedorozumenia medzi hráčmi a sudcom, maďarské obecenstvo sa najhorším spôsobom pobilo. Bolo by nám ľúto tlačiarskej farby a papieru a nerozpisovali by sme sa o týchto v športu neslýchaných udalostiach, keby sme k tomu neboli nútení nedeľňajšou udalosťou na hrišti klubu Törekvés. Bolo by opravdu ideálnym zo športového stanoviska, keby častejšie dochádzalo k zápasom medzi československými a maďarskými klubmi v Košiciach.

Je svätým pravidlom u gentlemanov športovcov, že každý hráč sa bez najmenšej odmluvy podrobí rozhodnutiu sudcu. Ponechávame predbežne stranou naproste neprípustnú a všetkým pravidlám sa priečiacu surovú hru hráčov klubu Törekvésu a pokrikovania týchto hráčov na sudcu a kritizovania jeho rozhodnutia. Divíme sa len trpezlivosti hráčov Čs. športového klubu a sudcu p. Vašína, ktorého naprostá objektivita a snáď i nemiestna ústupnosť umožnili dokončenie zápasu.

Ani druhý zápas Košického športového klubu (maďarského) a klubu 38. pešieho pluku nebol pre nešportové jednanie maďarských hráčov dokončený. Pri pískaní neprípustnej hry domácich pred bránkou hostí, kde boli brankárovi vyrazené dva zuby, bol sudca p. dr. Řezáč udretý kapitánom domácich do pŕs. Hráči KSK zaujali nepochopiteľné stanovisko a hrište pre oprávnené surové vylúčenie svojho kapitána opustili. Aby konečne už raz nastali na tunajších hrištiach opravdu športové pomery, bolo by potrebné, aby každý sudca bez rozdielu národnosti, zaviazal pred zápasom všetkých hráčov k čestnému sľubu, že jeho rozhodnutia budú bez odporu a odmluvy rešpektované.

I našim klubom radíme, aby bez tohto záväzku neujednávali žiadnych zápasov s podobnými klubmi gentlemanov športovcov, akými sú hráči klubu Törekvés a Košického športového klubu a potom snáď sa dočkáme zápasov, ktoré budú opravdovým športom a nie výjavom surových a neslýchaných scén.

(Slovenský východ, 10. 6. 1920)

Choromyseľní zaplavili nočné Košice

Pre mesto Košice je veľkým nešťastím, že v jeho samom centre stojí verejná nemocnica, preplnená nebezpečnými pomätencami, nakazenými prostitútkami a inými pacientmi s rôznorodými ochoreniami.

Ku každodennosti patrí aj pohľad na davy ľudí pred nemocnicou, hľadiacich na otvorené okná, odkiaľ na nich mávajú polonahé prostitútky.

Najnovšie bolo v zadnej časti nemocnice umiestnených niekoľko nebezpečných pacientov, ktorých nočné hulákanie znemožňuje obyvateľom okolitých ulíc pokojné spanie. Ich neznesiteľné nočné výkriky nútia ľudí v okolí, aby si utesňovali okná a dvere.

V tejto záležitosti sme vyhľadali primára nemocnice dr. Jaroslava Stuchlíka, aby nás informoval o tejto veci:

Áno je to tak, odpovedal doktor, no zmeniť sa to momentálne nedá. Ako vravel, nebezpečných pacientov z celého východného Slovenska privážajú práve sem, pretože v Bratislave existuje pre nich v miestnej nemocnici iba 80 lôžok.

Naša nemocnica je v súčasnej dobe úplne preplnená. Bol som dokonca nútený prepustiť z liečby 180 pacientov, ktorí už boli vo fáze úplného uzdravenia, no ich stav si ešte vyžadoval lekársku starostlivosť.

Na upokojenie choromyseľných pacientov by bolo za potreby pravidelný 8 hodinový studený kúpeľ. V danej dobe je to však nemožné, keďže disponujeme dovedna 4 vaňami.

Písal som jednu žiadosť za druhou, no v niektorých prípadov neprišla ani odpoveď. Prechodil som celé Slovensko, hľadal som primeranú školu, kasáreň, či kláštor, kde by bolo možné umiestniť týchto ľudí, no bez výsledku.

Počul som o takom návrhu, podľa ktorého by sme mali umiestniť choromyseľných do barakového tábora. Táto možnosť je však absolútne vylúčená. Pre verejnú bezpečnosť Košičanov by bolo riskantné umiestniť na takéto miesto osoby, ktoré môžu odtiaľ hocikedy utiecť, nehovoriac o vysokej pravdepodobnosti požiaru.

Riešením je predovšetkým nová nemocnica. No ako dočasné riešenie by mohla prísť vhod aj poloprázdna kadetka. Táto budova, obklopená veľkou záhradou, si ani nevyžaduje väčšie adaptačné úpravy, stačilo by osadiť niekoľko nových mreží a zámkov.

(Kassai Napló, 10. 6. 1920)

Požiar na moldavskej stanici

Na železničnej stanici v Moldave nad Bodvou vypukol z doposiaľ nezistených príčin požiar. Oheň zasiahol drevené obilné skladisko firmy Gross a syn. Hrozbu, že plamene preskočia aj na blízku kopu nahromadeného dreva, sa hasičom podarilo zažehnať až po lokalizovaní ohňa.

V Moldave bol požiar aj pred týždňom, vtedy zhorela kotolňa.

(Kassai Napló, 10. 6. 1920)

Konské závody v Košiciach

Dňa 20. júna 1920 budú sa odbývať pod protektorátom pána generála Destremaua konské závody vojenskej posádky v Košiciach, na závodnej dráhe pri Barci. Začiatok o pol tretej hodine odpoludnia, koniec po šiestej hodine.

Program:

1. Lovecká jazda dôstojníkov.

2 . Steeple chase mužstva.

3. Skoky o ceny.

4. Steeple chase dôstojníkov.

5. Lovecká jazda mužstva.

Po skončení jazdy rozdeľovanie cien. Pre obecenstvo budú pristavené vlaky, odchod z nádražia Košíc o pol druhej a druhej odpoludnia. Po skončení dostihov odvezú vlaky obecenstvo späť do Košíc. Na závodišti koncertuje vojenská hudba. V prípade nepriaznivého počasia sa budú dostihy odbývať dňa 4. júla.

(Slovenský východ, 12. 6. 1920)

Tarzan v košických kinách

Nová filmová senzácia od americkej spoločnosti American Film Company - Tarzan, má dve odlišné dejstvá. Popri dráme v džungli, je to príbeh lásky, odohrávajúci sa v prostredí najvyššej anglickej spoločnosti. Filmové predstavenie bude k videniu v kine Korzó-Mozgó tri po sebe idúce dni a v kine Uránia dva dni. Každé kino bude mať denne tri premietania.

(Kassai Napló, 13. 6. 1920)