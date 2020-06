Staňa: Košice sa na odchod hlavného sponzora pripravujú už roky

Klub zrejme zvýši poplatky na mládež.

9. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Odchovanec HC Košice a bývalý reprezentačný brankár Rastislav Staňa je presvedčený, že pri obmedzení počtu divákov na športových podujatiach by mala byť zohľadnená veľkosť štadióna.

Pozorne sleduje aj situáciu vo svojom materskom klube, ktorý sa v nasledujúcej sezóne bude musieť zaobísť bez doposiaľ výraznej podpory hlavného sponzora U. S. Steel Košice.

Na druhej strane sa mu páči, akým smerom sa vydali Michalovce, ktoré vystužujú svoj káder a v nasledujúcej sezóne by mohli pomýšľať na vyššie priečky.

Za tanečnú platili viac ako za hokej

Obmedzenie počtu divákov na zápasoch by podľa košického rodáka malo byť určené percentuálne.

„Súhlasím s názorom pána Kmotríka zo Slovana Bratislava, že by obmedzenie nemalo platiť pre každý štadión rovnako, keďže majú rôzne kapacity. Rozhodne si myslím, že by to malo byť určené percentuálne a väčšie štadióny by mali mať možnosť pustiť dnu viac divákov ako v menších halách,“ povedal Rastislav Staňa.

Hokejové kluby sa po vlaňajšej predčasne ukončenej sezóne budú len pomaly dostávať do finančnej situácie spred vypuknutia koronakrízy.