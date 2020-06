Košičan: Kamaráta mi zbili policajti, iba ich upozornil na správanie

Polícia tvrdí, že zaútočil na jedného z príslušníkov. Skončil v nemocnici.

9. jún 2020 o 13:55 Kristián Sabo

KOŠICE. Partia mladých ľudí sa v sobotu zabávala v košickom bare. Keď ho opustili, vydali sa Moyzesovou ulicou.

Práve tam ich vraj zastavili policajti a neskôr údajne jedného zbili.

V nemocnici ho museli operovať.

O prípade ako prvý informoval portál 1.pluska.sk.

Vraj boli pokojní

„My sme vyšli z podniku a čakali sme na taxík na Moyzesovej ulici. Stáli tam policajné autá. Potom prišla jedna policajná hliadka s tým, že rušíme nočný pokoj. My sme však nevrieskali, rozprávali sme možno hlasnejšie, ale nikto nič nerozbíjal, nebil sa. Boli sme pokojní. Potom policajt vyzval jedno dievča, ktoré bolo s nami, aby predložilo občiansky preukaz. Opýtala sa policajta prečo, a v tom ju chytil pod krk a odvliekol k autu,“ povedal nám svedok udalosti.

Vravel, že na takých si Matovič posvieti

To sa však nepáčilo 23-ročnému kamarátovi Jakubovi a údajne policajtov na ich správanie upozornil.

Nikto vraj takú reakciu policajtov, aká údajne nasledovala, nečakal.

„Keď ju odniesli k autu, nechali sme trochu situáciu vychladnúť. Avšak policajti mali stále nejaké problémy a celé to vyústilo do verbálneho konfliktu. Kamarát Jakub im vyčítal, že takto sa to nerobí a chápal by taký zákrok, keby mal niekto mačetu v ruke. Ona nebola žiaden trestanec, ničím sa neprevinila, nikoho neohrozovala. Kamarát teda povedal policajtom, že Matovič presne takých, ako ste vy, za chvíľu vyhodí. V tom momente dvaja policajti vybehli, spútali ho a odviezli preč,“ dodáva svedok.

Zbiť ho mali na policajnom oddelení

Vraví, že ho na mieste nezbili. Vraj pri tom, ako ho hodili na zem, mohol natrhnúť uniformu, ale bol rýchlo spútaný.

„Zbili ho až v cele policajného zaistenia. Sám si tie zranenia nespôsobil, bitku dostal na OO PZ Košice - Staré Mesto. My sme nebránili výkonu policajtov, nechali sme to tak, mysleli sme si, že ho vypočujú a pustia. Mali sme v sebe možno pár pív, takže sme si mysleli, že aj keď ho pustia, tak možno ešte spí. Ráno sme ho zháňali, nikde sme ho nevedeli nájsť. Tak sme sa dozvedeli, že už nie je na policajnom oddelení, ale že ho previezli do nemocnice.“

Kamaráti sa vybrali za Jakubom do nemocnice. Keď ho zbadali, neverili vlastným očiam.

„Bol dobitý ako také rešeto. Operovali ho. Utrpel otras mozgu, zlomeninu lebečnej bázy a zlomeninu očnice. Viem, že to už policajti začali riešiť a prešetrovať postup. Takýto postup polície nepovažujem za normálny a akceptovateľný,“ uzavrel svedok.

Jakub: Bili ma dlaňou do tváre

Pre Plus 1 Deň opísal chvíle hrôzy aj samotný Jakub. Tvrdil, že sa policajtov pýtal, prečo zneužívajú svoje právomoci a prečo ho odvliekli ako handru na stanicu.

„Do cely vošli dvaja policajti. Jeden z nich ma začal biť otvorenou dlaňou po tvári spredu. Keď som sa otočil, tak ma udierali zozadu. Neskôr mi uštedrili nielen facky, ale aj kopance," opísal pre Plus 1 Deň Jakub.

Vraj kričal, že mu je zle a potrebuje lekára.

Tvrdil, že nik neprišiel a ostal bezvládne ležať na zemi.

„Obchádzali ma mdloby, krútila sa mi hlava. Z nosa sa mi valila krv a začal som zvracať."

Predbežnú dobu liečenia odhadli na tri až päť týždňov.

Prípad prešetruje inšpekcia

Prípadom sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

Výjazd viacerých policajných áut polícia vysvetľuje tým, že preverovali oznámenie o ohrozovaní okoloidúcich nožom.

„Pri preverovaní oznámenia sa na mieste zhromaždila skupinka mladých ľudí, ktorí sa správali hlučne, rušili nočný pokoj. Zo správania týchto ľudí bolo zjavné, že boli pod vplyvom alkoholických nápojov,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Policajná hliadka, podľa Mésarovej, skupinku ľudí upozornila, aby sa utíšili.

„Títo na upozornenia policajtov nereagovali, ani na opakované výzvy, aby upustili od protiprávneho konania. Jeden zo skupiny ľudí verbálne a neskôr aj fyzicky zaútočil na jedného zo zakročujúcich policajtov. Môžeme potvrdiť, že počas služobného zákroku boli voči agresívnej osobe použité donucovacie prostriedky. Služobný zákrok preveruje Úrad inšpekčnej služby MV SR, ktorý sa už vecou zaoberá s cieľom objektívne vyšetriť postup príslušníkov PZ,“ doplnila Mésarová.