Nákupy na úradoch: Polaček si zaobstaral erb, Trnka megavajce

Podpredseda finančného výboru: Výsmech občanom.

12. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Epidémia koronavírusu zapríčinila, že tohtoročné očakávané výpadky príjmov samospráv sa pohybujú rádovo aj v desiatkach miliónov eur.

Košická radnica odhadovala v máji výpadok vo výške 40 miliónov, župa viac ako 22 miliónov.

Koronakríza mení aj pohľad na niektoré výdavky vynaložené i krátko pred ňou.

Poslanec: Ľuďom zvýšil dane, sebe kúpil erb

Pozreli sme sa na dva nákupy, ktoré pre chod samosprávy neboli nevyhnutné a podľa kritikov je otázne, či boli skutočne potrebné alebo poslúžili skôr na prezentáciu.

Začiatkom januára zverejnilo mesto kúpnu zmluvu na tretinový model sochy Erbu mesta Košice.

Košice zastúpené primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) ho kúpili za 9 900 eur od Vladimíra Račka, jedného zo synov známeho sochára Arpáda Račka.

Mestský poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) nákup diela kritizuje.

Pripomína, že v decembri schválilo mesto kvôli nedostatku peňazí výrazné zvyšovanie daní a poplatkov a v januári si kúpilo sochu za takmer 10-tisíc eur.

„Košice vo svojej histórii mali stovky richtárov a primátorov. Od čias Arnolda, prvého známeho richtára z roku 1307, až doteraz nikto nepotreboval mať vo svojej pracovni odliatok erbu a aj bez neho zvládali svoju robotu. Ono je krásne znížiť si plat do konca roka a hrať sa pred médiami na chrumkavého a pritom mať papalášske spôsoby - kupovať si sochy do kancelárie za takmer 10-tisíc, cestovať po svete a kŕmiť sa z reprefondu,“ komentoval kúpu erbu Djordjevič.

Erb do kancelárie

Mesto sa bráni, že socha erbu nebola vyrobená na objednávku.

Súvisiaci článok Míňanie mestských peňazí: Pornstar, nočné účty za alkohol i ranný šalát s rožkami Čítajte

„Bola zhotovená ešte v rokoch 2000 – 2002 pri príležitosti 500. výročia udelenia štvrtej erbovej listiny nášmu mestu. Ide o originálny model, na základe ktorého bola vyhotovená socha mestského erbu pri Dolnej bráne. Autorom sochy i modelu je nebohý akademický sochár a národný umelec Arpád Račko. Dedičom autorských práv je jeho syn Vladimír Račko, ktorý ho ponúkol mestu na odkúpenie,“ vysvetľuje vedúca Archívu mesta Košice Mária Hajduová.

O jeho kúpu podľa nej mali a dodnes prejavujú záujem viacerí zberatelia z Košíc.

„Sme veľmi radi, že pán Račko uprednostnil mesto Košice a my sme tento model mohli na základe zmluvy získať začiatkom tohto roka. Vzhľadom na to, že mesto Košice je prvým mestom v Európe a zrejme aj na svete, ktorému bola pred 651 rokmi udelená erbová listina, považovali sme za svoju česť a zároveň aj povinnosť, aby sme tento model erbu mohli umiestniť do priestorov Historickej radnice.“