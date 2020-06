Šéf U. S. Steel: Rozhodnutia inštitúcií v Bruseli ohrozujú tisícky pracovných miest

Európski oceliari bijú na poplach.

10. jún 2020 o 10:08 Klaudia Jurkovičová

KOŠICE. Európsky oceliarsky priemysel je ohrozený ľahostajným rozhodnutím EÚ počas aktuálnej krízy Covid-19.

Tak znie názov spoločného prehlásenia výkonných predstaviteľov európskeho oceliarskeho priemyslu.

Návrh Európskej komisie (EK) na revíziu ochranných opatrení na oceľ podľa nich nezohľadňuje prudký pád dopytu v súvislosti s koronakrízou.

Zlé alebo veľmi zlé rozhodnutie

Európska komisia má rozhodnúť o týchto opatreniach v piatok.

Už teraz sa v kuloároch hovorí, že výsledkom bude buď veľmi zlé rozhodnutie alebo zlé rozhodnutie.

Riešiť totiž má len procesné záležitosti, ale nereflektuje na to, že dopyt po oceli klesol o polovicu a nerieši ani objemy importov, ktoré ohrozujú našich výrobcov, hoci sa situácia na svetových trhoch významne zmenila.

Bruno: Do Európy prúdia neférové importy

Na kroky európskych inštitúcií sa sťažuje aj prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno.

„Konanie Európskej komisie v Bruseli opäť raz poukazuje na to, že svojimi činmi nepodporuje domáci oceliarsky priemysel, hutníkov a zamestnancov firiem, ktoré sú závislé na európskom oceliarenskom priemysle EÚ. Pandémia Covid-19 ochromila výrobný sektor a dopyt po oceli v EÚ poklesol o 50 %,“ uviedol Bruno.

„Európska komisia však naďalej umožňuje, aby neférovo obchodované importy prúdili do Európy. Berú tak trhový podiel európskym oceliarom, ktorí musia niesť bremeno dekarbonizácie. Dúfam, že raz inštitúcie v Bruseli pochopia, ako ich rozhodnutia ohrozili tisíce pracovných miest,” dodal šéf košických oceliarní.

Museli výrazne zredukovať výrobu

Od začiatku pandémie v marci 2020 klesol dopyt po oceli o 50 %.

„Voľné kvóty by mali zohľadňovať dopyt po oceli v EÚ. Európsky oceliarsky sektor preto vyjadruje hlboké znepokojenie nad konaním Európskej komisie a vlád EÚ, ktoré sa ešte nerozhodli brať tieto fakty do úvahy,“ píše sa v prehlásení európskych oceliarov.

Oceliari boli v dôsledku zmenených podmienok na trhu nútení výrazne zredukovať výrobu, čo sa priamo dotklo už aj 40 % ich zamestnancov sektora či už formou núteného odchodu alebo skráteného pracovného času.

„V rovnakom čase však krajiny ako Čína, India, Indonézia a Rusko nespali na vavrínoch, ale pokračovali vo výrobe ocele na sklad. Je tu bezprostredné riziko, že trh zaplavia ponuky s ich lacnou oceľou, čo by znemožnilo oživenie a reštart jedného zo strategických priemyselných sektorov – toho, ktorý vytvára 2,6 milióna priamych a nepriamych pracovných miest v EÚ,“ varujú oceliari.

Súčasný návrh EK by totiž umožnil masívny rast importovanej ocele a jej trhového podielu v EÚ, zatiaľ čo obrovská časť výrobných kapacít EÚ zostane stáť.

Žiadajú výrazné zníženie dovozných kvót

Proces revízie ochranných opatrení však umožňuje reagovať na „zmenené okolnosti”, akými je aj situácia po pandémii s tvrdým negatívnym dopadom na ekonomiku a trhy.

„Z tohto dôvodu žiadame Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby návrh o revízii ochranných opatrení na oceľ skvalitnili a prepracovali, berúc do úvahy kritické podmienky, a efektívne tak chránili európsky oceliarsky priemysel. Žiadame taký pomer voľných dovozných kvót, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky na trhu. Mala by sa uplatniť možnosť prispôsobiť opatrenia kvôli zmeneným okolnostiam. Nezohľadnenie súčasnej situácie a nedostatok politickej vôle iba nahrá do kariet vývozcom ocele do EÚ, ktorí sú výrazne podporovaní vládami svojich krajín,“ píše sa v spoločnom prehlásení.

Dovozné kvóty by sa podľa európskych oceliarov mali výrazne znížiť, pričom je nutné zabrániť presunu nevyužitých kvót do nasledujúcich štvrťrokov a zároveň prístupu krajín s vlastnými kvótami k reziduálnym kvótam.

Vážna kríza si vyžaduje vážne posúdenie

Zaujímalo nás, či U. S. Steel Košice požiadal v tomto smere o pomoc aj vládu.

"Vláda sa o dianie v našej spoločnosti zaujíma, podporuje naše snaženie, je kooperatívna a usiluje sa o zachovanie oceliarskeho priemyslu. A veríme, že sa o tom dostatočne nahlas bude hovoriť aj v Bruseli," uviedol hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.

Európski oceliari spoločné vyhlásenie uzavreli slovami: „Vážna kríza, akej dnes čelíme, si vyžaduje vážne posúdenie, ktoré zohľadní svet, aký je teraz. Ochranné opatrenia pre oceliarsky sektor boli vytvorené pre obdobie pred vypuknutím pandémie Covid-19. Teraz musia byť prispôsobené pre svet po odznení pandémie.“

EÚ tlačí na ekológiu u našich, ale umožňuje neférový import „Európa potrebuje svoj trvalo udržateľný a odolný oceliarsky priemysel, ak chce plniť ciele európskeho Zeleného paktu. Green Deal, ktorý vznikol pred vypuknutím tejto krízy, bol vytvorený s cieľom dokázať, že Európa je schopná byť vzorom na ceste k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Európska výroba ocele je oveľa čistejšia než výroba v krajinách, ktoré priamo ohrozujú európsky trh záplavou svojej prebytočnej ocele,“ upozorňujú oceliari. „Európski oceliari sú lídrami v nastavení ambicióznych cieľov výroby ocele uhlíkovo neutrálnym spôsobom. Ak však bude európsky oceliarsky sektor zdecimovaný dovezenou oceľou, jednoducho prestaneme existovať a nebudeme schopní byť vzorom pre iných v znižovaní globálnych emisií z výroby ocele,“ dodávajú. „Európa, ktorá sa stane zelenou preto, lebo dovolí iným regiónom, aby nás podkopávali a vypúšťali škodlivé emisie, nebude schopná držať hlavu hore. Obchodná politika EÚ musí byť schopná reflektovať súčasný stav a prepnúť sa do krízového režimu v čase, keď sú existenčne ohrozené európske strategické priemyselné záujmy,“ píše sa vo vyhlásení. Ak je líderská pozícia v boji proti klimatickým zmenám strategickou výhodou tak, ako to tvrdí EÚ, potom musí využiť všetky dostupné nástroje pre posilnenie strategických priemyselných odvetví, ktoré umožnia strategickú transformáciu na zelené hospodárstvo férovým a uskutočniteľným spôsobom. „Na úrovni EÚ sú, alebo boli prijímané, pomalé a chabé rozhodnutia v oblasti ochranných obchodných opatrení, navzájom si odporujúce legislatívne ciele, obštrukcie pri konkurencieschopnosť zvyšujúcich konsolidáciách výrobcov globálneho rozmeru a rovnako tak aj celý rad emisných a environmentálnych cieľov, ktoré sa stanovovali bez vhodného regulačného rámca, ktorý by umožnil nášmu sektoru udržať si globálnu konkurencieschopnosť pri súčasnom dosiahnutí uvedených cieľov,“ tvrdia oceliari.