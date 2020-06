Vesmírna turistika nie je nereálna. Letenka ku hviezdam vyjde na dvestotisíc

Pavol Bobík o Space X a kozmonautike.

14. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

V posledných týždňoch sa viac ako inokedy hovorí o astronautike, pilotovaných letoch do vesmíru, vesmírnej turistike či kolonizácii Marsu. Dôvodom je let rakety Crew Dragon od americkej súkromnej spoločnosti Space X. V sobotu 30. mája úspešne odštartovala z legendárneho Mysu Canaveral na Floride a po niekoľkohodinovom lete sa napojila na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Spojeným štátom sa vďaka tomu po deviatich rokoch podarilo vyslať do vesmíru vlastnú raketu s ľudskou posádkou. Úspech letu a ani významný míľnik v dejinách americkej astronautiky však nie sú jediné dôvody, prečo vedci aj laici upierali oči na príbeh rakety Crew Dragon a spoločnosti Space X už od samého začiatku. O jej význame pre budúcnosť vesmírnych letov, živote astronautov či kozmonautike na Slovensku porozprával PAVOL BOBÍK, vedúci oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Misia Crew Dragon je jedna z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa za posledný čas stali, aspoň čo sa týka vesmíru. Sledoval to prakticky celý svet, veľa sa o tom písalo aj hovorilo. Čím je teda táto misia taká výnimočná, že bol okolo toho taký veľký rozruch?

- Ona je výnimočná najmä pre ľudí, ktorí platia kozmický výskum najviac, a to sú americkí daňoví poplatníci. Američania, ktorí hrajú jednu z hlavných rolí vo vesmírnom výskume už od jeho začiatkov, sa touto misiou vracajú k niečomu takému dôležitému, ako sú pilotované lety, teda lety s ľudskou posádkou na orbitu. Pre takúto kozmickú veľmoc, samozrejme, nebolo lichotivé, že od roku 2011 nedokázali dostať na svojich strojoch ľudí do vesmíru na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, ktorá je hlavne ich dielo.

Je to však výnimočné ešte dvoma ďalšími vecami, ktoré sú dôležité pre celú kozmonautiku. Po prvé, je to preverenie konceptu, ktorý prináša zlacnenie letov do vesmíru. To je veľmi dôležité, lebo mnohé misie, a najmä tie pilotované, ako sú budúce lety na Mesiac a Mars, sú od peňazí veľmi závislé. V podstate so súčasnou technológiou a doterajším prístupom k vývoju by stáli tak veľa, že by neboli realizovateľné, preto sa stále odkladali. Celé desaťročia sa hovorilo, že sa pilotovaného letu na Mars dočkáme približne o 10 rokov. A vždy to narazilo na nedostatok financií. A to platilo v podstate od 80. rokov, odkedy to sledujem, a stále to stroskotalo na financiách.

Prístup znovupoužiteľnosti je vo všeobecnosti ekonomický model spojený s technológiou, ktorý vyzerá, že nás posunie ďalej. Keď nedávno štartoval Starlink, tak jeho nosič pristával už štvrtýkrát, čiže to bola štvrtý raz použitá raketa, presnejšie jej prvý stupeň. Aj prvý stupeň Falcon 9, nosiča Crew Dragon misie, je znovu použiteľný. Je tam teda potenciálne veľká cenová výhoda oproti technológiám, ktoré nie sú znovupoužiteľné a po jednom použití sa vyhadzujú.

Po druhé, je to overenie manažerského prístupu, ktorý založili na tom, že určité veci budú robiť súkromníci. A zdá sa, že to funguje. Prináša to rovnako bezpečné štandardy, ktoré vyžaduje NASA, a efektívne technológie, ktoré dokážu rovnaké veci, aké doteraz robili len vládne agentúry.

Než sa však zrušil program Space Shuttle, raketoplány, ktoré NASA používalo, absolvovali viacero letov, teda tiež boli znovupoužiteľné. Prečo sa potom tento program stal takým ekonomicky nevýhodným, že musel byť až úplne zrušený?