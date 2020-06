Košice chystajú miliónové škrty. Pohoršia si mestskí učitelia i úradníci

Koronakríza sa môže odraziť aj v doprave, kultúre a športe.

10. jún 2020 o 14:58 (aktualizované 10. jún 2020 o 16:48) Michal Lendel

KOŠICE. Košiciam chýbajú po koronakríze v rozpočte milióny. Radnica o tom informovala po stredajšom rokovaní Mestskej rady, ktorá sa zaoberala 4. zmenou rozpočtu mesta.

Touto témou sa bude zaoberať aj mestský parlament na svojom najbližšom rokovaní 25. júna.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) oznámil, že mestu bude v tomto roku chýbať viac ako 14 miliónov.

Tohtoročný rozpočet počítal pred prepuknutím pandémie s hospodárením na úrovni 225 miliónov eur.

Navrhujú škrty za viac ako 14 miliónov

Polaček upozornil na 8-miliónový prepad podielových daní, ktoré mali dostať Košice do štátu.

Mesto nemôže počítať ani s 2 miliónmi za dane z nehnuteľností a podobná suma bude mestu chýbať aj za dane za tovary a služby.

Výraznú časť výpadku predstavujú i príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívnych, a iných poplatkov.

„Pred chvíľou sme na Mestskej rade debatovali okrem iného aj o 4. zmene rozpočtu mesta. Som rád, že dokážeme v tomto ťažkom období hľadať zhody a kompromisy. Našli sme celkovo 14,4 milióna, ktoré je v tejto chvíli potrebné ušetriť. Rada odporučila, aby tieto zmeny v rozpočte zastupiteľstvo prijalo,“ povedal na úvod primátor.

Podľa neho sa môže výška finančných dopadov koronakrízy na mesto meniť.

„Je veľmi ťažké odhadovať, ako sa bude situácia v štáte vyvíjať. V tejto chvíli sme sa snažili nastaviť rozpočet na základe prognóz ministerstva financií.“

Pohoršia si úradníci, učitelia i šport a kultúra

Škrty sa podľa Polačeka dotknú aj platov zamestnancov magistrátu. Má ísť o sumu 930-tisíc eur.

„Škrtať sa bude prierezovo vo všetkých našich programových kapitolách, ktoré máme v rozpočte mesta. Znamená to od dopravy až po podpornú činnosť, teda magistrát, kde škrtneme skoro milión eur,“ uviedol.

Podľa návrhu uznesenia, ktoré by malo schvaľovať zastupiteľstvo, chce mesto zásadným spôsobom šetriť v oblasti dopravy, kde má ušetrená suma na bežných i kapitálových výdavkoch predstavovať 2,6 milióna.

„4. zmenou v rozpočte sme museli znížiť výdavok na opravu ciest o 500-tisíc, zároveň v tomto roku neplánujeme pre Dopravný podnik mesta Košice zaslať financie, ktoré súvisia so stratami z minulých rokov. Takýmto spôsobom sme vyskladali dosť slušnú sumu,“ reagoval Polaček.

Časť šetrenia sa týka aj mestských škôl, ktoré môžu prísť o 2,2 milióna z rozpočtu mesta.

Podľa primátora to súvisí so mzdami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí neboli počas koronakrízy v školách.

„Vláda, resp. ministerstvo školstva pripravuje kompenzačné opatrenia. Ide o balík približne 90 miliónov, ktoré by mali ísť pre samosprávy na školstvo. Predpokladáme, že Košice by mohli dostať 2,5 až 3 milióny, ktoré by sa pre nich použili ako kompenzácia.“

Bezmála 3 milióny plánuje vedenie mesta ušetriť v kapitole šport a kultúra.

„Napriek tomu, že to škrtanie nie je malé, týka sa najmä našich mestských podnikov, či je to naša zoologická záhrada, knižnica pre mládež, či Košické kultúrne centrá a podobne,“ doplnil.

Chýbajúce peniaze sa dotknú aj výdavkov, ktoré mali ísť na projekty „zeleného mesta“. Podľa návrhu zmeny v rozpočte má ísť o sumu viac ako 800-tisíc.

Mestským častiam navrhujú škrtnúť 7 percent

Šetrenie sa dotkne aj 22 mestských častí (MČ).

Ešte v apríli vyvolalo búrku nevôle na strane starostov oznámenie, v ktorom vedenie mesta jednostranne rozhodlo o priškrtení financií pre miestne samosprávy.

Menej dostali na vlastné fungovanie aj rozvojové projekty.

Podľa oznámenia z apríla mali prísť miestne samosprávy počas troch mesiacov postupne o 15, 20 a 25 % mesačného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý im posiela mesto.

Podľa Polačeka sa v aktuálnom návrhu, ktorý mala na stole mestská rada, hovorí o 7 percentách.

„Mesto Košice dostane od štátu o osem miliónov eur menej, je to približne sedem percent. Celú túto logiku sa snažíme preniesť aj na MČ a im škrtáme takisto sedem percent príjmov, ktoré súvisia priamo s podielovými daňami," vysvetlil toto číslo

Doplnil, že MČ majú nárok aj na peniaze, ktorými sú financované ich rozvojové projekty.

„Veľké MČ mali dostať pôvodne po 90-tisíc, v súčasnej situácii to bude vyše 62-tisíc. Malé MČ mali dostať 40-tisíc, dnes navrhujeme 26-tisíc,“ doplnil Polaček.

Pripomenul, že návrhmi škrtov sa bude pred zastupiteľstvom zaoberať ešte rada starostov, ktorej predsedá Ján Nigut (KDH), starosta MČ Košice – Ťahanovce.

„Verím tomu, že keď máme odhady so sedempercentným šetrením do konca roka, tak všetky MČ sa tomu budú vedieť prispôsobiť. Niekoho to zasiahne trošku viac, niekoho menej," uviedol Nigut.