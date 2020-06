U. S. Steel Košice ukončil minulý rok so stratou 78 miliónov

Dôvodom je zhoršujúci sa dopyt a pokles výrobného sektora v Európskej únii.

11. jún 2020 o 10:49 SITA

KOŠICE. Skupina U. S. Steel Košice ukončila minulý rok so stratou na úrovni 78 miliónov eur.

Rok predtým pritom dosiahla zisk vo výške 89 miliónov eur.

„Zhoršenie finančného výsledku v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 bolo spôsobené hlavne zhoršujúcim sa dopytom po oceliarskych výrobkoch a súčasným poklesom výrobného sektora v Európskej únii," vysvetľuje skupina v zverejnenej výročnej správe.

Prognózy nie sú optimistické

Pozitívny vývoj hutnícky gigant neočakáva ani v aktuálnom roku.

„Bezprecedentná situácia spojená s pandémiou koronavírusu a dopady Covid-19 na oceliarsky priemysel a oceľ spracujúce sektory, ako výroba automobilov a stavebníctvo, budú mať enormné negatívne dopady. Vírusová infekcia s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí v roku 2020 prudké zníženie dopytu a produkcie ocele," avizuje.

Zložitú situáciu v európskom oceliarskom priemysle potvrdzuje v príhovore aj prezident U. S. Steel Košice, s. r. o., James E. Bruno.

„V júni sme boli nútení dočasne odstaviť vysokú pec č. 2, v júli sme oznámili zníženie pracovnej sily o 2 500 zamestnancov v priebehu troch rokov, v auguste sme dokončili predaj závodu na výrobu radiátorov, niekoľko mesiacov sme pracovali v skrátenom pracovnom režime, po roku od oznámenia výstavby novej dynamo linky sme ohlásili odklad tejto investície. Tieto opatrenia boli vynútené zhoršenými podmienkami na trhu s oceľou, vysokými cenami za nerastné suroviny a energie a najmä pokračujúcim masívnym importom ocele z krajín mimo Európskej únie, v ktorých sú výrobcovia zvýhodňovaní štátnymi dotáciami, neprispievajú na ochranu globálneho ovzdušia a svojimi cenami poškodzujú férové trhové podmienky," konštatuje.

Bruno žiada rovnaké pravidlá pre všetkých

Aj v roku 2020 bude pritom pre fabriku výzvou udržať si konkurencieschopnosť. O jej úspechu rozhodne podľa vedenia predovšetkým to, akú prioritu dajú oceliarstvu vlády na Slovensku i v Európskej únii.

Predovšetkým, či budú podporovať výrobcov v Európskej únii vytváraním podmienok pre rovnocennú súťaž, kde importéri musia súťažiť podľa rovnakých pravidiel, a či prijmú opatrenia na zaistenie konkurencieschopnosti a ziskovosti výrobcov v Európskej únii, aby boli schopní investovať do technológií potrebných na znižovanie uhlíkovej stopy.

Odvetvie zároveň výrazne zasiahla aj pandémia koronavírusu.

„Máme jasné plány, máme odhodlanie, potrebujeme len to, aby všetci výrobcovia ocele súťažili podľa rovnakých pravidiel. Som presvedčený, že ak to tak bude, my zvíťazíme a budeme napredovať na našej ceste byť najlepšími," uviedol Bruno.

Fakty o firme Skupina U. S. Steel Košice zahŕňa spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., a jej dcérske spoločnosti v tuzemsku a zahraničí. Svoje výrobky dodáva do rozličných oceľ spracujúcich sektorov, do stavebného priemyslu, servisných centier, automobilového, dopravného a prepravného priemyslu, do odvetví ďalšieho spracovania a na výrobu elektrospotrebičov. Hlavnými teritóriami jej pôsobenia sú stredná a západná Európa. U. S. Steel Košice, s. r. o., je jedným z najväčších integrovaných výrobcov valcovaných výrobkov v strednej Európe s výrobným programom pozostávajúcim zo širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov, výrobkov s povrchovou úpravou, vrátane pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a izotropných plechov pre elektrotechnický priemysel. Ku koncu uplynulého roka skupina evidovala 10 478 aktívnych zamestnancov, rok predtým to bolo 11 938.