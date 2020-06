Po Moskovskej chcú Košice rekonštruovať mosty aj na Furči a Hlinkovej

Obnova sa predĺžila viac ako dvojnásobne.

11. jún 2020 o 13:48 Michal Lendel

KOŠICE. Rekonštrukcia mosta na Moskovskej triede v Košiciach, ktorý pretína Triedu KVP, je po vyše roku hotová.

Podľa pôvodných plánov mali práce trvať 5 mesiacov.

Vo štvrtok prebralo vedenie mesta stavbu do užívania od zhotoviteľa, ktorým bola spoločnosť SMS, a. s.

Prejazd cez most bol počas opravy možný v obmedzenom režime.

Opravu skomplikoval stav mosta i optický kábel

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) informoval, že 13-mesačná práca stála mestskú pokladnicu 1,4 milióna.

Viac času si podľa zástupcu zhotoviteľa Davida Čápa vyžiadal samotný stav mosta.

„Nosná konštrukcia - nosníky boli veľmi nasiaknuté vodou už z predchádzajúcich rokov. Boli poškodené izolácie mostného vršku. Po tom, ako sme na jeseň nosnú konštrukciu zaizolovali a vylúčili ďalšiu vlhkosť, ktorá by sa do nosníkov dostávala, museli sme počkať, aby vyschli. Až potom sme mohli aplikovať sanačné práce. Ak by sme nepočkali, najskôr už dnes by boli opäť znehodnotené,“ vysvetlil zástupca zhotoviteľa.

Ďalším z dôvodov predĺženia prác malo byť i poškodenie optického kábla, ktorý nebol nikde v dokumentácii zaznačený.

„Bolo potrebné vypracovať novú dokumentáciu na jeho preložku. Až následne mohla oprava mosta pokračovať. Celých 6 týždňov bolo stavenisko zakonzervované,“ uviedol Čáp.

Riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop doplnil, že dlhšie trvanie rekonštrukcie náklady nenavýšilo.

„Boli tam nejaké práce navyše, zároveň však boli spravené nejaké optimalizačné opatrenia, ktoré sa týkali technológie. Treba povedať, že až po otvorení stavby sme zistili, že most je v podstatne horšom stave, ako sa predpokladalo. Preto sa muselo pristúpiť aj k úprave technológií, ktoré sa použili, a preto sa pristúpilo aj k predĺženiu času tak, aby sa stavba vysušila. Ak by sme trvali na pôvodnom termíne dokončenia, hrozilo by, že prídeme o záruku,“ povedal Čop.

V opravách mostov chce mesto pokračovať

Primátor Polaček oznámil, že mesto plánuje v dohľadnom čase ďalšie investície do dopravnej infraštruktúry. A to i napriek ohláseným škrtom v dôsledku pandémie koronavírusu.

Podľa chystanej zmeny rozpočtu mesta, ktorú ohlásil primátor v stredu a ktorú by malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo 25. júna, chce vedenie mesta ušetriť do konca roka na doprave 2,6 milióna.

Podľa Polačeka bude v mestskom rozpočte napriek tomu dostatok prostriedkov na rekonštrukcie ďalších mostov na území Košíc, ako aj na opravy ciest i chodníkov.

„Okrem tohto mosta na KVP by sme chceli mať zrekonštruovaný aj most na Furči – na Triede generála Svobodu, ktorý je asi v najhoršom stave. Zároveň pripravujeme opravu mostov na Hlinkovej, ktoré prechádzajú cez Mlynský náhon aj cez rieku Hornád. V piatok máme kontrolný deň na moste smerom na Bankov, kde verím, že všetky práce postupujú v zmysle harmonogramov. Naším cieľom je, aby sme opravili čo najviac ciest."

Podľa primátora sa pripravujú renovácie vozoviek na Odborárskej, Študentskej, Kuzmányho, Južnej triede aj časti Opatovskej.

V tomto roku má radnica v pláne zrekonštruovať tiež 60 chodníkov v celkovej výmere cez 30-tisíc štvorcových metrov.