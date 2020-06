Po Rašim opúšťajú Smer aj ďalší straníci z východu

Smolková: Volajú mi a pýtajú sa, ako sa vystupuje zo strany.

12. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Strana Smer mala minulý rok približne 16-tisíc členov. Po odchode Petra Pellegriniho vládne v krajských organizáciách chaos.

Radoví členovia stoja pred dilemou, či v Smere ostať, alebo odísť do nového politického projektu. Ten plánuje Pellegrini predstaviť už čoskoro.

Spolu s ním má zatiaľ odísť desiatka poslancov Národnej rady SR.

V lete majú prebehnúť oficiality s odovzdaním členstva, potom chce bývalá dvojka Smeru predstaviť názov novej strany.

Chcú skončiť aj starostovia

Uplynulé dva týždne sa v Smere uskutočnili okresné rady.

„Členovia mali povedať, aký majú názor, či sa pridajú k Pellegrinimu alebo k Ficovi, no ešte v rámci Smeru. V stredu mi volalo asi desať smerákov, že ako majú vystúpiť zo strany. Ozývajú sa mi ľudia a chcú ukončiť členstvo, lebo tam už nevidia perspektívu,“ hovorí Monika Smolková, ktorá zo strany odišla vlani.

Pred rokom ako šéfka okresnej organizácie vyzvala Roberta Fica na odchod z predsedníckej stoličky.

„V okrese Košice III nás bolo 70 členov, zároveň so mnou odišlo asi 25 v minulom roku a ďalšia polovica je naklonená tiež odísť. V stredu všetci tí, čo boli minulý rok nespokojní, sa ozývali mne - starostovia, riaditelia škôl, súčasní aj bývalí členovia, a pýtajú si informácie.“

Krok Pellegriniho kvituje. Poburuje ju názor Roberta Kaliňáka či Moniky Beňovej, ktorí tvrdia, že o zmene sa malo diskutovať vo vnútri strany.

Útek zo Slameného domu

„Priestor na rozprávanie tu bol niekoľko rokov, od roku 2016 však s nami predseda strany prestal komunikovať. Predtým to bolo odlišné, chodil do regiónov, radil sa so starostami, pýtal sa na názory. Po jeho neúspešnej kandidatúre za prezidenta a snahe stať sa predsedom Ústavného súdu stratil akýkoľvek záujem. Keď minulý rok prišiel po našej výzve do Košíc, tak on od nás ušiel, teraz to už môžem povedať,“ približuje stretnutie v Slamenom dome.

„Hovorili sme mu - Robert, veď nám nadávajú do bašternákovcov, do kočnerovcov a my za to môžeme? On povedal - Monika, ja to prestávam počúvať, prečo to hovoríš mne? No veď si predseda, zober zodpovednosť, vyjadrime sa k tomu. On povedal - je mi z vás zle, odchádzam, bolí ma hlava. A vstal a odišiel. A odmietol sa rozprávať,“ opisuje napäté vzťahy bývalá europoslankyňa.

Začiatok konca Smeru vidí v kauze Bašternák.

„Nezačali sme riešiť prvú veľkú kauzu, ktorá sa na nás prilepila. Dnes je v base a každý na Slovensku povie, že to bol daňový podvodník. Keby sme to riešili, možno by sme boli silná strana a vo vláde.“

Podľa Smolkovej sú v strane najväčšími obhajcami Roberta Fica bývalí členovia SDĽ: „Tí by ho išli brániť aj na barikády.“

Smolková chce podľa svojich slov Pellegrinimu s rozbehom novej strany pomôcť.

Košické krídlo

Účasť v nej pripúšťa aj Jozef Andrejčák, jediný starosta v Košiciach zvolený v ostatných komunálnych voľbách za Smer. Vystúpil z neho v závere minulého roka.

