Na Luniku IX padne desiata bytovka. Postavia štyri nové

Štyridsaťosem bytov postaví mestská časť za 2,4 milióna z eurofondov.

12. jún 2020 o 15:53 Michal Lendel

KOŠICE. Počas soboty sa chystá likvidácia poslednej poškodenej bytovky na Hrebendovej 30 a 32.

Ide už o desiaty panelák, ktorý dalo mesto Košice na Luniku IX za posledné roky zbúrať pre narušenú statiku.

Za likvidáciu osamoteného objektu, ktorý bol v minulosti súčasťou radovej zástavby panelových domov na okraji sídliska, zaplatí mesto 95-tisíc eur.

Primátor: Obyvatelia si majetok mesta nevážili

„Ľudia, ktorí tu bývali v minulosti, to jednoducho 'vybývali'. Nevážili si majetok, ktorý zadarmo dostali. A pretože si ho obyvatelia postupne zničili, pristúpime k búraniu. Hoci sme sa prikláňali k revitalizácii tejto bytovky, statické posudky ukázali, že túto bytovku nevieme zachrániť. Je mi ľúto, keď musíme prejsť až k takémuto riešeniu,“ uviedol primátor.

Vylúčil, že by v súčasnosti hrozil ostatným stavbám na Luniku IX podobný osud.

Jerguš Hvizdoš, zástupca spoločnosti Demonta, ktorá vykonáva demolačné práce, odhaduje, že bytovka bude minulosťou do 10 dní.

„Začiatok demolačných prác by mal byť od soboty rána. Budú prebiehať za pomoci pásového rýpadla s demolačným ramenom a hydraulickými kliešťami. Sutiny by malo byť podľa projektu zhruba 4 200 ton,“ uviedol.

Podľa Hvizdoša je pri tomto projekte najzložitejšie zabezpečiť, aby na stavenisko nevstupovali cudzie osoby.

„Samotné búranie nie je problémové,“ doplnil Hvizdoš.

Od opráv upustili, boli pridrahé

V minulosti prejavila mestská časť (MČ) Košice – Lunik IX záujem, aby zostal panelák s 30 bytmi zachovaný.

Podľa starostu Marcela Šaňu (SRK) bol zámerom miestnej samosprávy revitalizovať stavbu, ktorá by slúžila ako prechodové bývanie pre časť obyvateľov sídliska.

„Bytovka bola už v minulosti odsúdená na zbúranie. Obyvatelia sa odtiaľ odsťahovali pred 4 rokmi. Požiadal som vedenie mesta, aby sa likvidácia pozastavila. Dali sme si vypracovať vlastný statický posudok, podľa ktorého by sa dala budova ešte využívať, no jej renovácia by stála viac ako novostavba. Preto sme do toho nakoniec nešli,“ vysvetlil Šaňa.

Odstránenie bytovky v súčasnosti víta.

„Je nutné ju čím skôr zbúrať, aby sa mohlo začať s novými projektmi, ktoré sú už prichystané. Ide napríklad o svojpomocnú výstavbu rodinných domov, ktorú zastrešuje občianske združenie (OZ) ETP Slovensko,“ povedal starosta.

Tieto domy majú stáť na mieste zlikvidovaných panelákov. Podľa informácií z OZ výstavba prvého domu je plánovaná už na leto.

Starosta: Lunik IX získal peniaze na novú výstavbu

Starosta Šaňa upozornil, že napriek tomu, že sa bytovku na Hrebendovej 30 a 32 nepodarilo zachrániť, projekt prechodného bývania na Luniku IX nepadol.

„Naopak, pre sídlisko máme skvelú správu. Boli sme úspešní zo žiadosťou o eurofondy na výstavbu 48 bytov. Náklady na výstavbu 4 nových bytových domov sú vo výške 2,4 milióna. Všetky administratívne veci, ako zmena územného plánu či stavebné povolenia sú hotové. V dohľadnom čase chceme rozbehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a so začiatkom prác by sme chceli začať na jar 2021,“ prezradil starosta novinku.

Podľa Šaňu je možné týmto spôsobom vyriešiť aj problém nelegálnych osád po celom území mesta, ktoré vznikli po likvidácii 10 bytoviek na Luniku.

„Keď majú ísť ľudia do bytov, musia byť pripravení, aby tieto nehnuteľnosti neznehodnocovali. Obyvatelia, ktorí dnes žijú v bytovkách na našom sídlisku a majú všetko v poriadku sa po dokončení nových bytov do nich presťahujú. Do starých sa presunú ľudia napríklad z Mašličkova. A takto postupne môže táto nelegálne osada zaniknúť,“ dodal starosta.