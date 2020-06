Exriaditeľ školy: Bývalý žiak sa vyhrážal, že zabije mňa i moju rodinu

Po tragédii vo Vrútkach hovorí, že je potrebný tréning podobných situácií.

16. jún 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

O svojej osobnej skúsenosti s agresívnym bývalým žiakom, o jeho vyhrážkach a tiež o tom, ako sa rozhodol zabezpečiť školu, v ktorej bol riaditeľom, porozprával Korzáru košický mestský poslanec Róbert Schwarcz (klub Košickí aktivisti a nezávislí). Má za sebou 20-ročnú pedagogickú prax, z toho deväť rokov šéfoval na Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach, kde dodnes učí jednu hodinu týždenne, aby tak ostal v kontakte so žiakmi a kolegami, ako aj školským prostredím. Po tragickom prípade vo Vrútkach chce tému bezpečnosti na školách otvoriť na blížiacom sa zasadnutí mestskej komisie vzdelávania, ktorej je predsedom.

Ako hodnotíte, čo sa stalo na Spojenej škole vo Vrútkach? Vy ste sa s niečím podobným za svoju učiteľskú či riaditeľskú prax stretli?

- My sme podobnú situáciu, ale, chvalabohu, bez tragických následkov na našej škole zažili. Do funkcie riaditeľa som nastúpil v júli 2009 a tesne predtým, niekedy v máji, dnes už bývalý žiak napadol počas vyučovacej hodiny našu kolegyňu. Keďže sa to neriešilo, po nástupe do funkcie som podal trestné oznámenie. Bývalého žiaka vypočúvala polícia a začal sa vyhrážať mne. Takže som dostal policajnú ochranu. Bol psychicky chorý, preto mu po veľmi zodpovednej práci polície bola nariadená ústavná liečba. Keď sa po troch rokoch liečenia vrátil domov, začal sa nám ospravedlňovať, chvíľu bol pokoj. Dokonca o mne na facebooku písal, že som najlepší riaditeľ. K 31. septembru 2018 som sa rozhodol na pozícii riaditeľa skončiť, ale ešte predtým v auguste ma kolegyne po návrate z celomestskej porady riaditeľov privítali, že tento náš bývalý žiak bol v škole oznámiť, že od 2. septembra sa stane riaditeľom a preberá školu, takže mám vypratať kanceláriu. Opäť som kontaktoval políciu, keďže sme poznali nevyspytateľnosť jeho konania. Policajti prijali bezpečnostné opatrenia, informoval som učiteľov, fotografie bývalého žiaka som rozvešal po škole aj na vrátnici. Polícia zabezpečila policajtov v civile pred školou a tiež v jej priestoroch. Bývalý žiak išiel potom zase na liečenie. Niekedy na jeseň toho roku opäť vbehol do školy a snažil sa fyzicky útočiť, mal na ruke nejaký boxer alebo niečo podobné, bol agresívny, čiže ho opäť spacifikovali, zavolali na neho políciu a znovu sa lieči v ústave.

Možno vôbec niečomu podobnému na škole predísť?

- Určite sa tomu nedá stopercentne zabrániť, keďže škola nemôže byť hermeticky uzatvorená, ani technicky a ani po stránke psychickej pohody detí a zamestnancov sa to nedá. Určite je však možné znížiť riziko takýchto prípadov. Zdôrazňujem však, že nie som bezpečnostný analytik a tieto prípady by mali riešiť bezpečnostní analytici spolu s ľuďmi, ktorí poznajú procesy a špecifiká škôl. Podľa môjho názoru by pomohol nejaký manuál o tom, ako by sa mali učitelia a žiaci v takýchto situáciách zachovať. Jedným z krokov, vďaka ktorému sme problém na našej škole vtedy zvládli, bolo, že som to tak odkomunikoval s políciou, aby to nepodcenila.

Čiže ste boli spokojný s jej prácou?

- V roku 2009 to polícia sprvu riešila vágnym štandardným spôsobom a chlapec ostal na slobode. Napadnutá kolegyňa to nechcela medializovať, ani inak vyhrocovať situáciu, mrzelo ju, že sa niečo také stalo, je to naozaj veľmi šikovná a obľúbená pani učiteľka. Keď som podal trestné oznámenie a začal sa mi vyhrážať, uverejnili to v policajnej zvodke. Prípad potom odvysielali v televíznych správach a váš denník sa tomu venoval vo veľkom článku. Vtedy začala razantnejšie konať polícia. V roku 2018 však riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru na sídlisku Nad jazerom pochopil, že existuje reálne riziko vzniku nebezpečnej situácie a prijal naozaj niekoľko opatrení.

Bola to neštandardná situácia, mali ste reálne obavy o svoj život?

