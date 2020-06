Košice chcú víťaziť. Trnka: Nestaviame to tak, že najdôležitejší je postup

Rozpočet sa blíži k miliónu. Od júla by mali nabehnúť na plné platy.

18. jún 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Kým niektorí druholigisti ešte pokračujú v sezóne 2019/20, futbalisti FC Košice už odštartovali prípravu na ďalší ročník.

Klub, ktorý nedávno oslávil svoje druhé narodeniny, v ňom chce rúbať podstatne vyššie ako pri svojej premiére v druhej najvyššej súťaži.

Skloňuje sa v klube postup do Fortuna ligy?

Ako sa do fungovania klubu premietla koronakríza?

Kde budú mať žlto-modrí svoj domov počas najbližšieho obdobia?

Aj o to tom sme skraja letnej prípravy hovorili s prezidentom FC Košice Dušanom Trnkom.

Čo hovoríte na spôsob, akým sa dohráva druhá liga? Na nadstavbu prvých šiestich tímov?

„Z môjho pohľadu je to veľmi špecifické rozhodnutie, ale verdikt zväzu sme rešpektovali. Samozrejme, boli by sme radšej, keby sme mohli hrať aj my, boli sme na to pripravení. V tejto chvíli sa nám otvoril priestor na prípravu a konsolidovanie kádra.“

Prípravu na novú sezónu ste odštartovali uplynulý piatok. S akými cieľmi a zámermi?

„Začali sme prakticky s tým istým kádrom, ako sme končili. Niektorým chlapcom končia zmluvy, športový riaditeľ i hlavný tréner s nimi budú rozprávať. Čo sa týka ambícií, chceme hrať pekný futbal, pritiahnuť ľudí do hľadiska a verím, že s tým prídu aj výsledky. Chceme ľuďom robiť radosť futbalom.“

Rezonuje v klube téma postupu do najvyššej súťaže?

„Každý športovec má ambície víťaziť, aj my. Kategoricky to ale nestaviame tak, že najdôležitejší je postup. Chceme hrať pekný futbal.“

V utorok sa konalo zasadnutie dozornej rady klubu. Čo z neho vyplynulo?

„To, že všetci akcionári klubu sú pripravení podporovať futbal v Košiciach. Naše pôsobenie musíme rozdeliť na tri piliere. Prvým je športová stránka, teda vybudovanie kvalitného A-tímu a definitívnej pyramídy mládeže. Veľmi dôležité je budovanie infraštruktúry. A najdôležitejšou vecou, ktorú v minulosti mnoho ľudí zanedbávalo, je celkové budovanie športovej komunity v meste. Jednoducho, vrátiť ľudí do hľadísk. To je veľmi dôležité.“

V akej výške by sa mal hýbať rozpočet klubu?

„Celkový rozpočet sa blíži k miliónu eur. Či je to veľa alebo málo? Na naše pomery je to maximum, čo vieme v tejto chvíli dať dokopy, aj spolu s maďarskými partnermi. Chceme pracovať na maximálne profesionálnej úrovni a bude záležať na tom, aby všetky peniaze boli vynaložené optimálne.“

Ako sa do fungovania klubu premietla koronakríza?

„V rôznych aspektoch. Mnohé firmy akcionárov pracovali s minimálnym ziskom. To znamená, že peniaze sa do futbalu dávali z rezerv, čo je z dlhodobého hľadiska veľmi riskantné. Všetka česť patrí hráčom, realizačnému tímu i mládežníckym trénerom, že prijali zníženie platov o 20 percent. Za to sa im chcem poďakovať. Počítame s tým, že od 1. júla by sme nabehli na normálny systém financovania. Zníženie nákladov sa bude týkať len hráčov a členov realizačného tímu, s ktorými budeme podpisovať nové zmluvy. To, či sa dohodneme, a ako, bude predmetom rokovaní.“

Avizovali ste záujem o čerpanie štátnej pomoci. Využili ste ju?