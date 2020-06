Košičania nevedia, kde budú hrať extraligu, ak sa do nej prihlásia

Za áčko by mohli hrať juniori.

19. jún 2020 o 15:28 (aktualizované 19. jún 2020 o 17:07) Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejový klub HC Košice sa kvôli pandémii koronavírusu nachádza v ťažkej situácii.

Za minulú sezónu, ktorá bola predčasne ukončená, prišiel košický klub približne o 500-tisíc eur.

Otáznik visí nad pôsobením v Steel Aréne, ktorú si oceliari počas sezóny prenajímajú.

V aktuálnej situácii si zrejme nebudú môcť dovoliť pokračovať v nej aj napriek uvoľneniu opatrení z hľadiska počtu divákov na športových podujatiach.

Klub zvažuje odohrať sezónu v Crow aréne na Kavečianskej ceste. Hala má však kapacitu len 1100 miest.

So zníženým rozpočtom budú zrejme Košičania nútení odohrať extraligu s juniormi, v krajnom prípade sa do najvyššej súťaže ani nemusia prihlásiť.

Navrhli riešenia v prípade návratu pandémie

Košičania vítajú uvoľnenie opatrení a možnosť zaplniť halu na 50 percent kapacity, no zároveň varujú pred hroziacimi rizikami.

„Je potrebné myslieť na to, že pandémia koronavírusu sa môže vrátiť kedykoľvek. Po minulej sezóne sme prišli o veľké finančné prostriedky a momentálne sa snažíme hľadať rôzne preventívne opatrenia, aby sa podobná situácia nezopakovala. V rámci extraligy sme, žiaľ, neprijali žiadne zásadné opatrenia, ktoré by rátali s prípadným návratom koronavírusu,“ povedal riaditeľ PR a marketingu HC Košice Stanislav Mucha a dodal:

„Čo ak sa v novembri objavia nové ohniská nákazy a znova sa zatvoria štadióny? V tom momente klesnú príjmy klubov na minimum. Ako klub sme navrhli riešenie, ktoré by pomohlo minimalizovať dopad karanténnych opatrení v prípade, že by sa hralo bez divákov. Komunikujeme aj so zahraničnými klubmi, ktoré sa na situáciu pripravujú omnoho zodpovednejšie ako u nás.“

Nemôžu začať predávať permanentky

Jednou z možností, ktoré navrhujú Košičania, je vysielať platené prenosy priamo zo štadiónov.

„Je to riešenie, ktoré je založené na umiestnení kamier na všetkých štadiónoch, čím by sa vytvoril priestor pre streamovanie zápasov. Bolo by to spoplatnené a kluby by tak nestratili príjmy zo vstupného. Permanentkári by mali sledovanie zadarmo,“ uviedol Mucha.

Veľký otáznik visí momentálne aj nad halou, kde by mohli Košičania hrávať svoje domáce zápasy.

„Komunikujeme so Steel Arénou, či vôbec bude možné za súčasných okolností sezónu v nej odohrať. Iné kluby, ktoré si halu nemusia prenajímať, majú situáciu omnoho jednoduchšiu. Nám to ovplyvňuje tvorbu rozpočtu a tým pádom aj stavbu kádra. Nemôžeme začať predávať ani permanentky, pretože nevieme, či budeme hrať v Steel Aréne alebo v Crow aréne, prípadne na inom mieste.“

Rozhodujú sa, či do ligy vôbec vstúpia

Košičania zatiaľ nie sú rozhodnutí, či sa do najvyššej súťaže aj napriek uvoľneniu opatrení prihlásia.

„V najbližších dňoch budeme intenzívne rokovať a hľadať odpovede na konkrétne otázky. Keď ich nájdeme, urobíme závažné rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho fungovania klubu.“

Okrem pandémie koronavírusu sa Košičania obávajú aj veľkej ekonomickej krízy.

„Kríza v oceliarskom priemysle je jedna z najhorších za posledných 50 rokov. To sa bezprostredne dotýka nášho generálneho sponzora U. S. Steel Košice. My sme už skôr deklarovali, že sme za minulú sezónu prišli minimálne o 500-tisíc eur, čo je pre klub obrovská suma. Momentálne ani nie je isté, či Slovan bude hrať v lige a my taktiež s rozhodnutiami vyčkávame. Dva marketingovo najsilnejšie kluby teda nie sú rozhodnuté, či do ligy vstúpia a za akých podmienok,“ povedal Mucha.

Majú podpísaných štyroch mladých hráčov

Košický káder už začali opúšťať viacerí hráči. Reálna je aj alternatíva, že by oceliari nastúpili do extraligy s juniormi.

„Roky sa rozpráva o tom, že ľudia chcú vidieť na ľade mladých domácich odchovancov. Situácia je veľmi vážna. Klubu ide o to, aby sme zabezpečili fungovanie. Potrebná bude veľká dávka solidarity od fanúšikov až po partnerov. My urobíme všetko pre to, aby hokej v Košiciach pokračoval na najvyššej úrovni. Momentálne máme podpísané zmluvy s troma či štyrmi mladými hráčmi z minulej sezóny.“

Dlh klubu voči Steel Aréne, ktorý je okolo 170-tisíc eur, zatiaľ stále nie je vyplatený.

„Komunikujeme so všetkými stranami. So Steel Arénou, mestom, samosprávou, zväzom a ďalšími. Snažíme sa nájsť riešenia, ale vzhľadom na situáciu je to veľmi komplikované. Verím, že v najbližších dňoch budeme mať odpovede na všetky otázky.“