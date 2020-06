Nedeľné nakupovanie prilákalo do Košíc ľudí z celého východu

V košíkoch končili potraviny, televízory, ale aj substráty či kvetináče.

22. jún 2020 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Uvoľnenie opatrení, ktoré boli zavedené v dôsledku pandémie nového koronavírusu, prinieslo už aj otvorenie obchodných prevádzok i v nedeľu.

V predchádzajúcich týždňoch tento deň vnímali obchodníci, ale aj nakupujúci ako sanitárny.

Nie všetci otvorili

Vyzerá to tak, že sa ľudia na nakupovanie v nedeľu tešili.

Košické obchody zapĺňali väčšinou rodiny s deťmi, prichádzali však aj dôchodcovia či rôzni kutilovia.

V nedeľu predpoludním tak boli pred košickými obchodnými prevádzkami parkoviská husto zaplnené, nie však preplnené.

Viacerí predajcovia tvrdili, že nedeľné predpoludnia nikdy neboli také silné, nakupujúci sa zväčša do centier s obchodmi hrnú popoludní a k večeru.

Našli sme však aj obchod, ktorý túto nedeľu neotvoril. Decathlon mal dvere zatvorené s oznamom, že otvorí až na budúcu nedeľu.

„Som sklamaný, pretože som chcel kúpiť synovi kopačky. Všade vraveli, že už túto nedeľu bude otvorené, tu však nenakúpim. Nevadí, nájdeme iný obchod,“ poznamenal Jozef.

Nakupujúci: Otvorenie by malo byť slobodnou vôľou

Ostatné prevádzky v obchodnom centre Cassovia a v jeho okolí však brány zákazníkom otvorili.

Napríklad predajňa potravín bola plná.

„Prišli sme s rodinkou na nákup. Zaujímajú nás hlavne potraviny. Doteraz sme v nedeľu nemohli do žiadneho obchodu. Ja vítam, že sa konečne obchody otvorili a tí, ktorí si nestíhajú nakúpiť v sobotu, majú počas ďalšieho dňa možnosť dohnať zameškané. Ja si myslím, že by to malo zostať na slobodnej vôli predajcov, kto chce, otvorí, kto nie, nechá zatvorené. To je demokracia. Nechápem názory, ktoré hovoria o úplnom zatvorení obchodných prevádzok počas nedieľ,“ povedal nám Miki.

Predavačku príplatok teší, no radšej by bola s deťmi

Niekoľko týždňov mala v nedeľu zatvorené aj predajňa Delicateso.

Predavačka Lenka nám povedala, že jej to z jednej strany vyhovovalo, z druhej však nie.