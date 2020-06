Polaček chce opäť odvolať šéfa K 13. Ten hovorí o politickom zneužívaní mestského podniku

Petraško: V televízii chcel byť iba primátor.

22. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na májovom mestskom zastupiteľstve navrhlo vedenie mesta Košice odvolanie riaditeľa mestského podniku K13. Vo štvrtok to skúsi opäť.

Tomáš Petraško je vo vedení od októbra. Vzišiel z verejného výberového konania, ktoré v mestských podnikoch zorganizovala radnica vlani.

Okrem nepredloženia stratégie rozvoja podniku malo dôjsť podľa zverejnených materiálov zo strany riaditeľa k viacerým porušeniam pracovnej disciplíny.

Počas kontroly nebol na pracovisku, nepoužíval identifikačnú kartu zamestnanca, určenú pre informačný dochádzkový systém a nezanechal podnikanie.

Konflikt kvôli novinám

Riaditeľ mestského podniku figuroval podľa magistrátu ešte do februára ako konateľ v niekoľkých obchodných spoločnostiach.

Petraško hovorí, že do štvrtkového mestského zastupiteľstva by mal byť problém s jeho podnikaním vyriešený.

„Funkcie konateľa vo všetkých obchodných spoločnostiach, v ktorých som pôsobil, som sa vzdal najneskôr v termíne do 30. 11. 2019, teda do mesiaca od nástupu do mojej funkcie. Proces zápisu zmeny neprebehol ešte v jednej spoločnosti, podľa mojich informácií by sa tak malo stať v priebehu týždňa.“

Petraško hovorí, že osobný konflikt vznikol aj tým, že nevyhovel inštrukciám, ktoré dostával.

Konflikt s magistrátom sa vyostril počas koronakrízy.

„Naše osobné stretnutia s primátorom sa podľa mňa neniesli v duchu slušnej konverzácie. Okrem iného aj preto, že som mu nevyhovel a nevytlačil noviny počas epidémie, ktoré sme nemali v rozpočte a nevedeli sme nič o ich obsahu,“ tvrdí riaditeľ.

Petraško: V mestskej televízii len primátor

V závere apríla dostal Petraško nariadenie, aby každý deň prišiel o 7.30 na magistrát a informoval o náplni pracovného dňa.