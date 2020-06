Reči o tržnici v Angels aréne Jendrichovského veľmi bolia

Nech si tam starosta postaví aj letisko, vraví.

23. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Účasť basketbalistiek Young Angels Košice v extralige je aj naďalej neistá.

Definitívne rozhodnutie, či sa Košičanky predstavia v nasledujúcej sezóne v najvyššej súťaži, padne zrejme až v auguste.

Väčšina hráčok z vlaňajšieho kádra je podľa generálneho manažéra tímu Daniela Jendrichovského pripravená pokračovať v žlto-modrom drese.

Závisieť však bude aj od podmienok, ktoré im klub dokáže poskytnúť.

Na extraligu by dokázali postaviť aj dva tímy

Situácia okolo extraligy žien stále nie je vyriešená a otázny ostáva aj štart Košičaniek v najvyššej súťaži.

„Do konca augusta sa zrejme v tejto veci nič významné neudeje. Čokoľvek sa doteraz povedalo, len vyvolalo zbytočné debaty. Nie je to o tom, či budú hrať Košice extraligu alebo nie, ale o tom, ako vôbec bude súťaž vyzerať. My by sme dokázali postaviť aj dve družstvá z našich odchovankýň. Problém ale je, že zatiaľ ani v kluboch, ani na zväze nevie nikto povedať, ako bude liga vyzerať,“ povedal Daniel Jendrichovský.