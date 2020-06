Hádzanári bez nadstavby. V Tatrane sú rozzúrení, Crows to obhajujú

HK Košice sa ako nováčik extraligy hlasovania zdržal.

23. jún 2020 o 15:54 Patrik Fotta, Ján Leško

PREŠOV/KOŠICE. Pokojné vody v slovenskej hádzanej rozvírilo rozhodnutie zmeniť formát Slovnaft handball extraligy (SHE) pre nasledujúci ročník. Stalo sa tak na minulotýždňovom aktíve klubov SHE v Bratislave.

Slovenský zväz hádzanej (SZH) navrhoval zachovanie extraligovej súťaže vo formáte z predošlého ročníka.

Napokon ale kluby schválili návrh zástupcu HK Topoľčany, odohrať SHE 2020/2021 bez desaťzápasovej nadstavbovej časti.

Hlasovanie extraligových klubov, medzi nimi aj košických Crows, podrobil kritike pätnásťnásobný majster republiky Tatran Prešov.

Môže to byť obrovský krok späť

„Zaujímavé je, že s návrhom hrať SHE bez nadstavbovej časti prišli tie najslabšie extraligové kluby. Ako hlavný dôvod uviedli šetrenie cestovných nákladov na zápasy. Celé to sa mi zdá smiešne. A znovu to budem ja, ktorému sa niečo nepáči, ku všetkému má nejaké výhrady, no musím reagovať. Ak výkonný výbor SZH potvrdí tento návrh časti extraligových klubov, bude to obrovský krok späť,“ zareagoval majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar.

„Slovensko bude v roku 2022 spoluorganizátorom ME mužov. SZH na jednej strane robí všetko pre úspech slovenskej reprezentácie na nich, na druhej strane schváli návrh najslabších extraligových klubov oklieštením súťaže na osemnásť kôl základnej časti. Hádzanársky zväz by mal k tomu zaujať iné stanovisko. Môže sa totiž stať, že o ďalší rok kluby navrhnú, nech si Tatran vyberie. Buď bude hrať len slovenskú extraligu alebo európske súťaže. A možno im to SZH odsúhlasí. To ako keby predseda slovenskej vlády o uzatvorení hraníc pre Covid-19 nenechal rozhodnúť odborníkov z krízového štátu, ale nechal to na vôli časti občanov Slovenska,“ prirovnal Chmeliar.

„Rovnako by som bol zvedavý napríklad na názor funkcionárov Považskej Bystrice. Snažia sa vybudovať kvalitné mužstvo, angažujú zahraničných hráčov, no v konečnom dôsledku by odohrali dva ťažké extraligové zápasy s Prešovom, keďže ostatní súperi im nekladú prílišný odpor, prípadne nejaké to kolo v európskych pohároch, dodal Chmeliar.

Fabišík: Zmeny sa znášajú ťažko

Nás zaujímal aj názor dvoch košických účastníkov extraligy.

V tíme Crows sú s rozhodnutím znížiť celkový počet zápasov spokojní.