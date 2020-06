Košice pred sto rokmi: Ľudí trápila bytová núdza a v Čermeli stáli prázdne vily

Čo písali noviny.

28. jún 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn.: Pre zachovanie autenticity sme dobové články nechali v pôvodnom znení.

Lútkové divadlo v Košiciach

V sobotu zahralo tunajšie lútkové divadlo v múzeu peknú veselohru „Čertove pilulky". Toto divadielko zahralo už viac razy košickým deťom veselé i vážnejšie hry tak, že dnes je navštevované deťmi početne a s radosťou. No predvedenie poslednej hry v mnohom prevýšilo doterajšie, tak dobrou výpravou, ako aj dokonalou súhrou hercov, ochotníkov, vojakov Husáka, Horna, Granáta a Kubiša, ktorí odbavili lútkarský kurz v Prahe. Posledná hra ukázala veľmi krásne pokroky menovaných hercov a sľubuje, že na jaseň a v zime, keď bude čas na hranie lútkových hier priaznivejší, stane sa z lútkového divadla významný činiteľ tak výchovný, ako aj vzdelávací a zábavný. Už dnes je veselý Husákov Gašparko obľúbencom malých divákov a Hornov čert alebo bosorák naháňa drobným poslucháčom naozaj i strach.

Divadlo je umiestené v múzeu, kde vzácnou ochotou jeho správcu pána dr. Poláka je preň venovaná stála, pekná miestnosť. Začiatky boli veľmi ťažké, lebo bolo treba prekonať veľké nesnádze a nedostatky. A že sa tak pomerne ľahko stalo, na tom majú veľkú zásluhu menovaní herci, hlavne dvaja prví, Husák a Horn, ktorí sa venovali s veľkou chuťou a porozumením divadielku a hrám, tak že oprávnene sľubujú nádeje na dobrú lútkovú sezónu. Úprimný a milý detský smiech malého poslucháčstva bude im akiste najlepšou odmenou.

O tej bytovej núdzi v Košiciach

Istý telegrafný robotník bol žiadať na ubytovacom úrade byt, lebo do toho, v ktorom prozatímne býval, sa nasťahoval vlastný majetník, takže robotník i so svojou ženou sa zrazu ocitli bez bytu. Poneváč menovaný človek už dlhšiu dobu domáha sa bytu a okrem toho, jeho žena je pred pôrodom, dúfal, že konečne bude mu byt na mestskom ubytovacom úrade poukázaný, ale sklamal sa, lebo bol úradníkom V. odbitý s tým, že môže mať na byt nádej asi za dva mesiace. Vieme síce, že bytová núdza je veľká, ale nechápeme, prečože je v Čermeli a za Hornádom toľko prázdnych bytov a víl, ačkoľvek ľudia by vďačne tam šli bývať. Sme zvedaví, prečo sú tieto byty pri veľkej núdzi prázdne!