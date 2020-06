V HC Košice stále nevedia, či sa prihlásia do Tipsport ligy

Presun do Crow arény by veľa vyriešil.

25. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Zatiaľ čo už viaceré kluby Tipsport ligy skladajú kádre a každý druhý deň podpisujú hráčov, v HC Košice má športový manažér Jan Šťastný aj naďalej zviazané ruky.

Hoci si uvedomuje, že fanúšikovia už netrpezlivo čakajú, kedy aj oceliari začnú budovať mužstvo pre nasledujúcu sezónu, momentálna situácia mu to neumožňuje.

Navyše niektorí hráči majú po vlaňajšej sezóne vysoké nároky.

Medzi nimi je aj Marcel Haščák, ktorý bol najlepším strelcom celej súťaže a v košickom tíme mal najviac kanadských bodov.

Vedenie oceliarov oznámilo, že zvažuje presun do Crow arény, ktorý by aj podľa Šťastného vyriešil niektoré problémy.

Niektorí hráči vyčkávajú, iní to už vzdali

Český manažér by už rád začal skladať káder, no zatiaľ k tomu nedostal príležitosť.

„Tlačím na vedenie klubu, že do konca mesiaca musíme mať jasno v tom, čo ideme robiť a ako budeme postupovať. Ja mám už za dva mesiace pripravených niekoľko alternatív, čo sa týka kádra. Niektorí hráči s podpisom zmluvy sú ešte ochotní vyčkávať, iní to už, žiaľ, vzdali a odišli inam, čo im vôbec nevyčítam. Stále nevieme, či sa do Tipsport ligy prihlásime alebo nie. Ja čakám na to, kým mi vedenie oznámi, aký máme rozpočet a vtedy budem môcť začať skladať mužstvo,“ povedal Jan Šťastný.

Z aktuálnej situácie je športový manažér Košíc sklamaný, no napriek tomu verí, že dokáže postaviť tím, ktorý bude konkurencieschopný.