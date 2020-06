Namiesto opravy starej plavárne chcú Košice postaviť štyri nové

Šéf športovej komisie zámer nepozná. Primátor chce podporu poslancov.

28. jún 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Po prekvapujúcom návrhu starostu Starého Mesta Igora Petrovčika (exSpolu) na prerobenie Angels arény na farmársku tržnicu prišiel s novinkou aj primátor.

Jaroslav Polaček (nezávislý) tvrdí, že mesto pripravuje projekt výstavby štyroch malých plavární v rôznych mestských častiach.

Sľub z kampane?

„Povedal som to už v kampani, že si viem predstaviť, že každá veľká mestská časť s 20-tisíc obyvateľmi si zaslúži mať vlastnú plaváreň.“

Zo strany radnice ide aj o reakciu na viaznuce rokovania so staromestskou samosprávou.

Súvisiaci článok Staré Mesto chce zmeniť športovú halu na farmársku tržnicu Čítajte

Pôvodne chcel od nej Polaček kúpiť Mestskú krytú plaváreň a prepojiť ju s kúpaliskom Červená hviezda do celoročného areálu.

Poslednú ponuku vo výške 100-tisíc eur miestni poslanci odmietli.

„My už čakáme dlhé mesiace na to, aby sa veci pohli, naposledy vo februári bolo stretnutie. Vzišlo z neho, že sa chceme dohodnúť a že mestu bude predložený znalecký posudok. Sľúbil som, že ho preplatíme. Minulý týždeň som mal dostať od starostu dokument s jeho víziou, aby sme sa vedeli pripraviť na ďalší postup, no neevidujeme, že by prišiel,“ vraví primátor.

Deň po voľbách

Petrovčikovi vyčíta, že znalecký posudok objednal až 3,5 mesiaca po dohode, teda koncom mája.