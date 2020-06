Bezpečnostný expert: Školy potrebujú nielen techniku, ale hlavne zaškolený personál

Na Slovensku podceňujeme bezpečnosť.

28. jún 2020 o 0:00 red.

Tragédia, ktorá sa prednedávnom stala vo Vrútkach, kde do tamojšej školy vnikol mladý muž so zbraňou, zabil učiteľa a zranil niekoľko detí, u mnohých rodičov vyvolala obavy. Hrozí nebezpečenstvo aj žiakom a pedagógom v iných mestách a školách? Sú tieto priestory dostatočne bezpečné? Aj o tom sme sa porozprávali s bezpečnostným expertom VLADISLAVOM STANKOM, ktorý je aj poslancom mesta Košice.

Prípady útokov v školách evidujeme viac v Spojených štátoch, ako v našich zemepisných šírkach. Na Slovensku na takéto situácie už vôbec nie sme zvyknutí a čo napríklad v Česku, kde tiež pôsobíte?

- Za posledné roky sme v Českej republike zaznamenali niekoľko bezpečnostných incidentov na školách a v nemocniciach. Niektoré i s tragickým koncom. Napríklad v roku 2014 zabila páchateľka v škole v Žďári nad Sázavou šestnásťročného študenta, ktorý bránil spolužiačku. Podľa znalcov bola v dobe činu nepríčetná, trpela schizofréniou. V decembri 2019 došlo k útoku strelca vo Fakultnej nemocnici Ostrava, kde do čakárne traumatológie vstúpil muž so strelnou zbraňou, ktorý bez varovania, zblízka a v rýchlom slede zasiahol 9 pacientov. Štyria pacienti prišli o život na mieste, ďalší štyria podľahli následne v nemocnici.

V ČR majú spracovanú metodiku na podobné prípady v spolupráci s ministerstvom vnútra. Snaha je zlepšovať situáciu, no stále to nie je dokonalé.

Sú teda podľa vás školy dostatočne bezpečné?

- U nás na Slovensku máme tendenciu bezpečnosť podceňovať. Na jednej strane sú technické požiadavky, ktoré by školy mali spĺňať. Fungovať by mali technické zábrany, vstupy na čipy, videotelefón, funkčný rozhlas, technické a režimové opatrenia, ale najdôležitejšie je mať zaškolený personál, ktorý by mal poznať všetky postupy. To platí i pre deti, bola veľká chyba zrušiť brannú výchovu.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa