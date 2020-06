Majiteľ košického baru zbil klienta do bezvedomia. Dostal štyri roky

Chlapec bol niekoľko dní v umelom spánku. Utrpel zranenie mozgu.

26. jún 2020 o 12:35 Róbert Bejda

Vľavo vstupuje do súdnej siene obžalovaný, vpravo jeho obhajca. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Na Zbrojničnej ulici kedysi fungoval klub s názvom AHL. Od marca 2017 ostal zatvorený po tom, ako súd vzal jeho majiteľa Gabriela M. do väzby. Strávil v nej síce iba dva mesiace, no klub už po prepustení na slobodu neotvoril.

Väzba bola súčasťou vyšetrovania krvavého incidentu, po ktorom skončil 20-ročný Róbert v nemocnici. Gabriel, ktorý ho mal napadnúť, bol obvinený zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva.

Na Okresnom súde Košice I si dnes už 45-ročný Košičan vypočul dva rozsudky, z ktorých krajský súd ten prvý zrušil. V piatok sa zaoberal tým druhým.

Bol v umelom spánku

Incident medzi majiteľom klubu a jeho zákazníkom sa stal okolo polnoci z 3. na 4. marca 2017 na chodbe k toaletám.

Podľa znenia obvinenia mal Gabriel mladíka sotiť a keď spadol na zem, opakovane ho bil päsťou do tváre a udieral mu hlavu o stenu. Dôvodom napadnutia malo byť podozrenie, že Róbert ukradol fľašu whisky z poličky v bare.

Gabriel mu mal spôsobiť ťažké zranenie, konkrétne pomliaždenie mozgu s krvácaním pod tvrdou mozgovou plenou a viacero zlomenín lebky. Mladík bol niekoľko dní v nemocnici v umelom spánku, po precitnutí ho prepustili do domáceho liečenia. Liečil sa až do septembra, teda 190 dní.

Bitku poprel

Na súde Gabriel vyhlásil, že je nevinný. Úmyselné bitie mladíka poprel.

Vraj boli v bare viaceré bitky a z Róbertovho vyjadrenia usúdil, že aj on sa do jednej zapojil. Keď sa dozvedel, že mal ukradnúť fľaše, chytil ho za mikinu a vyviedol na chodbu k toaletám.

„Na tej chodbe bol rozcapený na dlážke a mal som pocit, že to na mňa hrá, že afektuje, že je nejako opitý a že so mnou nebude komunikovať. Preto som sa k nemu správal ako k ožranovi," vypovedal Gabriel na súde.

Do chlapca štuchol nohou, aby vstal, nadával mu do feťákov. Chytil ho za mikinu a snažil sa ho zodvihnúť, no keďže mu hlava lietala hore dolu, mal prevrátené oči a chrčal, zavolal na ľudí, aby mu prišli pomôcť, opísal obžalovaný.

Svedkovia: Bil ho a kopal

Róbert opísal incident do chvíle, kým ho dokázal vnímať.

„Majiteľ sa ma opýtal na meno, potom ma schmatol za golier a zobral dozadu k 'véckam'. Kričal na mňa, že ma zabije, a ďalej si už nepamätám. Prebral som sa až na 'áre'," vypovedal na súde.

Fľaše vraj neukradol, niekto mu jednu strčil do rúk. Dodal, že v ten deň pil vodku.

Čašníčky z baru potvrdili, že pred incidentom bol Róbert poriadne opitý a tackal sa. Jedna videla kopnutie, zrejme do oblasti mladíkovho brucha. Zľakla sa a už sa tam viac nepozerala.

Súd vypočul aj svedkov z tábora Róbertových kamarátov. Potvrdili, že videli majiteľa baru biť a kopať do ich rovesníka. Bol akoby v bezvedomí a celý krvavý.

Prvý rozsudok bol zrušený

V kauze okresný súd rozhodoval dvakrát.

V apríli 2019 uznal Gabriela vinným iba z miernejšieho prečinu ublíženia na zdraví a tiež výtržníctva. Dostal rok väzenia s podmienečným odkladom na dobu dvoch rokov. Senát svoje rozhodnutie odôvodnil aj tým, že nebola preukázaná ťažká ujma na zdraví ani skutočnosť, že by poškodenému búchal hlavou o stenu.

Odvolal sa poškodený, ktorému chýbal v rozsudku výrok o náhrade škody.

Prokurátor sa nevyjadril, no neskôr odvolanie podal. Zdôvodnil ho miernym trestom, žiadal nepodmienečný.