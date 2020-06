Už mali ísť vŕtať kilometre do zeme. Práce na akvaparku pri Košiciach meškajú

28. jún 2020 o 15:02 Jana Ogurčáková

Tu by mal stáť akvapark. Kraju vznikol pre epidémiu a špecifickú zákazku asi štvormesačný sklz. (Zdroj: KSK)

KOŠICE. Pred rokom oznámil župan Rastislav Trnka (nezávislý) zámer kraja vybudovať akvapark 19 km od Košíc.

V lokalite obce Čižatice v okrese Košice - okolie vlastní župa päť hektárov pozemkov, ktoré stáli približne 200-tisíc eur.

Podľa výsledkov geologických výskumov z minulosti sú bohaté na termálnu vodu.

Prvým krokom k akvaparku je geotermálny vrt, ktorý podľa pôvodných plánov mali urobiť ešte tento rok.

Dvojmiliónový vrt

Podľa župana sa však niektoré procesy zdržali aj pre koronakrízu.

„Na Slovensku je totiž, myslím, len jedna firma, s ktorou sa komunikuje ohľadom samotného vrtu. Väčšina tých firiem je zahraničných, čiže prebiehajú a už sa ukončujú trhové konzultácie k vypísaniu verejnej súťaže. Väčšina z potenciálnych záujemcov je zo zahraničia, takže posledné mesiace nebolo možné sa s nimi stretnúť.“

Podľa Trnku však stále platí, že by sa malo začať vŕtať tento rok.

V najbližšej dobe by mali spustiť verejné obstarávanie na dodávateľa samotného vrtu.

„Z neho zistíme výdatnosť, prietok a chemické zloženie samotnej vody, lebo od toho budú záležať všetky ďalšie veci, teda v akom rozsahu to môže byť a aké technológie sa tam budú používať. Ak by sme išli podľa harmonogramu z minulého roka, tak dnes by sme sa bavili o tom, že najbližší mesiac sa začína vŕtať.“

Výdavky spojené s vrtom hradí župa z rezervného fondu. Ide o investíciu vo výške dvoch miliónov eur.

Stihnú do volieb?

O víťazovi rozhodne verejné obstarávanie.