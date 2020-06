V charitatívnom behu Podeľme sa! športovci symbolicky zdolali rekord

Na trati sa vystriedali atléti aj športovci z rôznych odvetví.

28. jún 2020 o 20:51 TASR

KOŠICE. Desiatky slovenských bežcov v nedeľu popoludní v centre Košíc spoločne v štafetovom behu symbolicky zdolali slovenský rekord v maratóne.

Išlo o súčasť charitatívneho projektu Podeľme sa! so zbierkou na pomoc rodinám v núdzi.

Výsledný čas na časomiere ukazoval hodnotu 2:03:15, čiže o viac ako šesť minút lepší ako rekord maratónca Róberta Štefka z roku 1998.

Na viac ako 42-kilometrovej trati sa vystriedali atléti aj športovci z iných odvetví, medzi nimi samotný držiteľ rekordu Štefko, najlepší súčasný slovenský vytrvalec Tibor Sahajda či trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová.

Záverečné metre bežali aj Jozef Mikloško a kňaz Peter Gombita, predstavitelia organizácií Úsmev ako dar a Oáza nádej pre nový život, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ohrozeným rodinám.

Bežalo sa v centre

Charitatívny beh vznikol z iniciatívy košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v súvislosti s dôsledkami pandémie nového koronavírusu na tých najchudobnejších, ako je strata práce, či dokonca strechy nad hlavou.

Trasa kilometrového úseku, na ktorom sa športovci striedali, viedla od Dolnej brány na Hlavnej ulici k morovému stĺpu Immaculata a naspäť.

Podujatie sa konalo v priaznivom počasí a sledovali ho početní diváci.

„Skončilo sa to skvelo, bola to lavína pozitívneho cítenia a vnímania sveta. To bolo niečo, čo nás všetkých nadchlo, videli sme obrovskú vlnu emócií, nadšenia a spolupatričnosti. O viac ako šesť minút bol pokorený čas Róberta Štefka, ale obrovská úcta k jeho výkonu (2:09:53), ktorý dosiahol sám v roku 1998. Teraz sme na to potrebovali viac ako 30 bežcov, ktorí sa podelili o svoje výkony," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Zbierka pokračuje

Pomôcť ohrozeným rodinám je možné prispením cez darcovský portál, zbierka pokračuje až do 4. októbra - deň konania MMM.

„Toto mal byť taký štart, impulz pre celé Slovensko, aby sme nezabúdali na ľudí v núdzi. Verím, že sa nám podarilo vzbudiť záujem o osudy týchto ľudí a rodín, a že sa na tom konte do 4. októbra objaví o niečo viac peňazí, než by sa čakalo," dodal Koniar.