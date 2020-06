Odmietla nemravné návrhy, rezákom jej poškodil auto

Košičan dostal podmienečný trest a musí nahradiť spôsobenú škodu.

30. jún 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Niektorí muži, keď si vypijú, strácajú morálne zábrany. A ak nejaká žena odmietne ich „dvorenie", strácajú aj rozum.

V takej situácii sa minulý týždeň ocitol 57-ročný Košičan Ladislav K. Na ulici ho upútala neznáma žena a keď jeho sexuálne narážky neopätovala, nenapadlo mu nič iné, ako sa jej pomstiť.

Vyhodnotiť jeho konanie pripadlo minulý týždeň Okresnému súdu Košice I.

Poškodil dvere na BMW

Ladislav čelil obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci. Dopustil sa ho minulý utorok na parkovisku na Masarykovej ulici.

Pár minút po poludní a pod vplyvom alkoholu poškrabal zasúvacím orezávacím nožom s dĺžkou čepele 10 centimetrov ľavé predné a zadné dvere tam zaparkovaného vozidla značky BMW 520d. Jeho majiteľovi tak spôsobil škodu vyše 1 250 eur.

Hoci sa potom pokúsil ujsť, policajti ho o pár minút vypátrali a zadržali.

Obžalovaný: Bol to skrat

Keď Ladislav vytriezvel a mal svoje konanie vysvetliť, vyhovoril sa na vypitý alkohol a stratu pamäti.

V utorok vraj zašiel s kolegami na pivo, ktoré potom zahusťovali pálenkou. Keď sa rozišli, pamätá si už len to, že šiel po Masarykovej ulici, bol pri nejakom aute, začul krik a utekal preč. Potom si už pamätá len na policajnú hliadku, ktorá ho odviezla na okrsok. Na skutok si údajne nepamätá, vie z neho len útržky.

Ladislav dodal, že mu je ľúto, že poškodil auto, a určite by to neurobil, ak by nebol pod vplyvom alkoholu. Bolo to skratové konanie, za ktoré sa ospravedlňuje a škodu je ochotný nahradiť, uviedol.

Poškodená: Mal nemravné návrhy

Incident opísala aj Lívia, ktorá Ladislava pri návrate k autu upútala.