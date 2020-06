Priemyselný park v Haniske bude, potvrdil Sulík. Štát chce kupovať pozemky

Pripomenul neúspech s firmou BMW.

29. jún 2020 o 13:06 TASR, SITA

KOŠICE. Zámer vybudovania strategického parku (SP) Haniska pri Košiciach v pondelok potvrdil na rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Priemyselný park by mal byť pripravený pre potreby potenciálneho veľkého investora, ktorý by vytvoril v regióne početné nové pracovné miesta.

Neúspech s BMW

Minister pritom pripomenul, že SP Haniska v minulých rokoch prišiel o veľkú investíciu automobilky BMW v konkurencii maďarského Debrecína.

Problémom slovenskej ponuky bola podľa neho nepripravenosť projektu, pričom čas hral pre investora veľký význam.

Potrebné bolo meniť územný plán či urobiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie a trvalo by to dlho.

„Aby sa nám toto nabudúce nestávalo, chceme byť pripravení a pripraviť niekoľko investičných parkov, ktoré budú ihneď použiteľné na výstavbu, kde bude spravená infraštruktúra, kde budú dotiahnuté siete, budú predbežne vybavené všetky potrebné povolenia aj EIA," dodal Sulík.

Príde, kúpi, stavia

Za ministerstvo a agentúru SARIO vyjadril zámer náležite pripraviť park pre jeho rýchle využitie.

„Spolu so šéfom SARIO sme vytypovali niekoľko lokalít, kde štát bude investovať už vopred, kde vykúpime pozemky, zaplatíme infraštruktúru, predvybavíme všetky potrebné povolenia tak, aby, keď sa nájde vhodný investor, sme mu vedeli za rozumnú cenu predať pôdu už so všetkými sieťami a ten mohol v krátkej dobe, povedzme do troch mesiacov, ak má projekt, začať stavať," povedal Sulík.

Do úvahy podľa neho pripadá celkovo päť lokalít na prípravu väčších priemyselných parkov, všetky sú pritom v oblastiach s najmenej rozvinutými okresmi.

O akých investorov by mohlo ísť, nechcel zatiaľ konkretizovať.

Za rozumné ceny

Pozemky pre SP Haniska zahŕňajú celkovú výmeru 990 hektárov v katastrálnom území obcí Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca.

V prvej fáze by podľa Sulíka malo ísť o územie zhruba 250 hektárov v oblasti Valalík.

Dôležitý pritom podľa Sulíka bude záujem obyvateľov, či takýto priemyselný park, ktorý by znamenal pracovné príležitosti aj rast životnej úrovne, chcú mať.

Výkup pozemkov by bol podľa neho za férové ceny, vyvlastňovanie väčšej časti ornej pôdy štátom odmietol, hoci by to zákon pre tzv. významnú investíciu umožňoval.

„Sme ochotní dať výrazne viac, ako je cena poľnohospodárskej pôdy, ale nie toľko, ako je cena pozemkov pod vybaveným priemyselným parkom," povedal.

Súčasťou ministrovej návštevy východu Slovenska bola aj diskusia so starostami a občanmi dotknutých obcí na túto tému.

Ak nebude z ich strany záujem, rezort bude podľa neho hľadať možnosti na investíciu v inej oblasti.

Svetové firmy by mohli javiť záujem

Prípadných investorov, ktorí by mali záujem o investície v týchto priemyselných parkoch, je podľa Sulíka viac.

„Nemôžem momentálne hovoriť žiadne konkrétnosti, to znamená žiadne mená, ani typ investícií v tejto fáze, lebo je to veľmi citlivé. Ak bude schválené v Národnej rade takzvané podnikateľské kilečko, mám v pláne napísať 20, možno 30 svetovým firmám, o ktorých máme predbežnú informáciu, že by mohli javiť o park záujem," uviedol Sulík.

Trnka pripomenul GLIP

Predseda KSK Rastislav Trnka aj primátor Košíc Jaroslav Polaček (obaja nezávislí) ocenili Sulíkovu návštevu a snahu rezortu hospodárstva o vybudovanie priemyselných parkov na východe Slovenska a stieranie regionálnych rozdielov.

Trnka pripomenul aj projekt KSK - Globálny logistický industriálny park (GLIP) v Košiciach s napojením na širokorozchodnú železničnú trať na východ.

„V KSK sme presvedčení, že aj tento projekt môže prispieť k tomu, aby pritiahol veľkých investorov a veľkých hráčov, a tak pomohol rozvíjať celý kraj, nielen Košice ako také," povedal.

Zastupiteľstvo KSK vzalo informatívnu správu o vybraných investičných aktivitách KSK na vedomie.

Zároveň požiadalo predsedu kraja, aby začal s obstarávaním územnej prognózy SP Haniska a rokoval v tejto veci s ústrednými orgánmi štátnej správy.

Dôvodom návštevy Sulíka v Košiciach je podľa jeho slov aj pracovná návšteva oceliarní U. S. Steel a otázka využitia geotermálneho vrtu pri Ďurkove pre vykurovanie mesta.