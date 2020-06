Sulík: Máme štyri automobilky a U. S. Steel nedodáva plechy ani do jednej

Oceliarne skritizoval pre investičný dlh.

29. jún 2020 o 14:07 (aktualizované 29. jún 2020 o 15:47) Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) navštívil v pondelok aj najväčšieho zamestnávateľa v Košickom kraji.

Skupina U. S. Steel Košice ukončila minulý rok so stratou na úrovni 78 miliónov eur.

Rok predtým pritom dosiahla zisk vo výške 89 miliónov eur.

Negatívne dopady

Vlani došlo k odstaveniu jednej z vysokých pecí, predaju závodu na výrobu radiátorov i k ohláseniu zámeru prepustiť 2 500 zamestnancov v priebehu troch rokov.

Hutnícky gigant neočakáva ani v aktuálnom roku pozitívny vývoj.

„Bezprecedentná situácia spojená s pandémiou koronavírusu a dopady Covid-19 na oceliarsky priemysel a oceľ spracujúce sektory, ako výroba automobilov a stavebníctvo, budú mať enormné negatívne dopady. Vírusová infekcia s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí v roku 2020 prudké zníženie dopytu a produkcie ocele," uviedla skupina vo zverejnenej výročnej správe.

Pomoc s podmienkou

Sulík v Košiciach pripomenul, že štát už niekoľkokrát pomohol U. S. Steelu.

„A takisto aj 20 rokov dozadu tá kúpna cena bola, dá sa povedať, priateľská. A áno, sú oblasti, kde štát vie urobiť kroky, ktoré uľahčia fungovanie. To je napríklad zníženie tarify za prevádzku systému, tzv. TPS, máme ju asi najvyššiu v Európe a musia ju firmy platiť ešte aj na produkt, ktorý si sami vyrobia.“

Podľa neho s tým chce v krátkej dobe štát pomôcť.

Zástupcov oceliarskeho gigantu sa však chce pýtať na niekoľko vecí.

Sulík: Mal by sa správať menej macošsky

„Kedy budú investovať tak, aby nezvyšovali investičný dlh? Naopak, aby investičný dlh znižovali? Kedy bude U. S. Steel vyrábať také produkty, ktoré potrebujú naše automobilky? Máme na Slovensku štyri veľké automobilky, sme automobilová veľmoc, máme tu veľké železiarne a nedodávajú ani do jednej, alebo iba nejaké časti. Ale tie hlavné plechy dodávajú možno len do Rumunska do Dacie,“ kritizoval Sulík.

„Moja otázka bude, čo americký vlastník spraví s touto fabrikou. A bol by som veľmi rád, keby sa k nej staval menej macošsky. Aby sa k nej jasne prihlásil a povedal - áno, rátame tu s touto fabrikou ako momentálne s jedinou našou európskou pobočkou a chceme do nej investovať tak, aby bola konkurencieschopná. Ak budem toto počuť, budem omnoho ústretovejší k akejkoľvek forme pomoci,“ dodal šéf rezortu hospodárstva.

Konkurencia z Číny

Hovorca spoločnosti Ján Bača reagoval, že Richard Sulík navštívil v pozícii ministra hospodárstva podnik prvýkrát.

„Zaujímal ho stav oceliarstva v Európe a obzvlášť pozícia U. S. Steel Košice. Prezident spoločnosti ho informoval o tom, čo musí spoločnosť v nasledujúcich rokoch urobiť pre to, aby zostala konkurencieschopná a zároveň aké podmienky je nutné splniť pre to, aby z výroby ocele napokon nebenefitovali len importéri.“

Okrem stretnutia s prezidentom Jimom Brunom absolvoval vyše dvojhodinovú prehliadku fabriky.

„Ministrovi sme mali možnosť odprezentovať, že máme plán investícií, ktorý splní aj náročné environmentálne ciele EÚ. Je však nutné zo strany vlády vytvoriť prostredie, v ktorom nebudeme znevýhodňovaní voči výrobcom mimo EÚ. Ak sa totiž pozrieme na posledné roky, v Európe postupne vypínajú linku za linkou a v Číne zatiaľ postupne dosahujú rekordnú výrobu,“ dodal Bača.