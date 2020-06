Dvadsaťročný plán ožíva. Košice sa možno budú vykurovať geotermálnym zdrojom

Pomoc si radnica sľubuje od Sulíka.

29. jún 2020 o 15:14 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Približne 20 kilometrov od Košíc na území medzi obcami Ďurkov, Bidovce, Svinica a Olšovany boli v rokoch 1998 - 1999 navŕtané tri prieskumné geotermálne vrty.

Ich teplota dosahuje 136 stupňov.

Pôvodne sa uvažovalo o tom, že by sa horúca voda z nich dala využiť nielen na vykurovanie domácností, priemyselných podnikov alebo škôl, ale aj na výstavbu akvaparku, pestovanie zeleniny alebo kvetov v skleníkoch či chov rýb.

Desaťročia na papieri

Verejnosť v meste však tieto možnosti vníma skôr ako sci-fi, keďže od konca minulého storočia nenastal vo využití geotermálnej energie žiaden pokrok.

Stretnutie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) bolo aj o využití geotermálnych vrtov pri Ďurkove.

Ďalšie kroky pri využívaní geotermálnej energie majú byť aj výsledkom dohôd medzi štátnou Teplárňou Košice a Slovenským plynárenským priemyslom (SPP).

Podľa radnice stretnutie dáva nádej, že sa konečne v tejto oblasti niečo pohne.

Patria pod rezort hospodárstva

Vicepremiér pre ekonomiku o potenciáli v Ďurkove 20 kilometrov od Košíc nevedel.

„Je jej dostatok, no všetko závisí na spolupráci medzi košickou teplárňou (TEKO) a SPP, čo sú spoločnosti, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva. Je to oblasť, kde viem a chcem byť nápomocný. Nedá sa to riešiť cez mail, lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť, a preto už v najbližších dňoch sa tým začnem zaoberať,“ prisľúbil Sulík.

Primátor sa nechcel príliš vracať do minulosti a hodnotiť, kto môže za súčasný stav nevyužívania geotermálnej energie.

„Nechcem hodnotiť minulosť, ale je tam celá sieť dôvodov a výhovoriek, ako sa veci nedajú, ako sú komplikované.“

Lokalita je podľa neho jednou z najpriaznivejších geotermálnych zón na celom Slovensku a je veľkou škodou, že sa vôbec nevyužíva.

Nové technológie

Od nástupu do funkcie koncom roka 2018 už primátor absolvoval viacero stretnutí so zástupcami spoločnosti Geoterm Košice, ktorej väčšinový vlastník je prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastucture štátny Slovenský plynárenský priemysel.

„Už niekoľkokrát sme sa rozprávali o tom, ako vieme tento projekt reálne oživiť a nebol len takou spiacou 'Šípkovou Ruženkou'. Preto veľmi pozitívne vnímam naše stretnutie s pánom vicepremiérom. Ten zo svojej pozície prisľúbil, že TEKO a SPP začnú spolu komunikovať, aby sme mohli začať na tom pracovať. Predtým sme počúvali len dôvody a výhovorky, prečo sa to nedá. Za tých 20 vyše rokov od uskutočnenia vrtov sú už aj nové technológie, ktoré môžu zefektívniť využívanie geotermálnej energie,“ myslí si primátor.

Hlavnou výhodou pre Košičanov by podľa primátora bolo ekologickejšie teplo na vykurovanie.

Zelenšie teplo

Investície do využitia geotermálnej energie by podľa neho bol finančne náročný projekt, na ktorý budú pri možnostiach štátneho a mestského rozpočtu potrebné najmä súkromné zdroje.

„Chceme to však celé posunúť ďalej, pretože hlavnou výhodou pre Košičanov by bolo ekologickejšie teplo. Zároveň by v blízkosti mohli vzniknúť prevádzky ďalších firiem napojených na tento zdroj tepla a vznikli by tak nové pracovné miesta. Zrazu by sme mali teplo v meste a vieme s ním priemyselne pracovať. Je to ako keď postavíte diaľnicu a pri nej vyrastie kopec priemyselných parkov, tak aj pri tomto ide o sústavu ďalších investícií,“ uviedol Polaček.

Ak by sa zámer podaril, realizáciu odhaduje na niekoľko rokov.

„Ťažko dnes definovať ten časový rámec, ale dôležité je, že podpredsedu vlády sme pre túto myšlienku nadchli. Vie pomôcť, aby SPP a TEKO začali spolu komunikovať a vytvorili by sme priestor, aby sme mohli realizáciu kresliť a plniť.“

Či by to znamenalo pre Košičanov aj lacnejšie teplo, to je podľa neho ešte vzdialená otázka.

„Ťažko hovoriť o cenách, treba urobiť všetko pre to, aby sme ich nemuseli zvyšovať.“