Šéfom správy ciest košickej župy bude Anton Trišč

Na poste generálneho riaditeľa nahradí Zuzanu Slivenskú.

29. jún 2020 o 15:53 TASR

KOŠICE. Generálnym riaditeľom Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) sa od 1. júla stane Anton Trišč, doterajší vedúci oddelenia riadenia a organizácie.

Do funkcie ho na základe návrhu výberovej komisie v pondelok vymenovalo zastupiteľstvo KSK.

„Správa ciest sa nachádza v situácii, keď potrebuje zásadnú transformáciu. V správe ciest vidím veľmi veľký potenciál. To, čomu by som sa chcel venovať, čo považujem za prioritu, je nastavenie systému fungovania, a to primárne v oblasti riadenia výkonu," povedal Trišč pred krajskými poslancami.

Riadenie výkonu má byť podľa neho transparentné a viditeľné z pohľadu vecného plnenia investícií, opráv či údržby.

Za dôležitú považuje aj oblasť strategického riadenia.

„Potrebujeme si zadefinovať, kde chceme byť o tri až päť rokov v oblasti stavebno-technického stavu ciest a mostov, to je pre mňa primárne," konštatoval.

Hlásili sa piati

Do konkurzu na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa SC KSK sa celkovo prihlásili piati uchádzači, jeden z nich nespĺňal požadované kvalifikačné a odborné predpoklady a jeden svoju neúčasť vopred ospravedlnil.

Písomnej časti sa zúčastnili okrem Trišča aj Peter Štekláč a Milan Lesňák.

Do verejnej ústnej časti postúpili prví dvaja, v rámci nej predstavili svoje zámery v oblasti smerovania organizácie i koncepciu rozvoja.

Riadením SC KSK bola od marca tohto roku poverená Zuzana Slivenská, keď na poste riaditeľa organizácie skončil Jozef Rauch.