Ramosa už majú. Ďalšie hviezdne prirovnania vytiahnu Košičania neskôr

Čaká ich už 14. a 15. prípravný zápas v rade.

30. jún 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Aj v druhom zápase futbalistov FC Košice po nútenej prestávke spôsobenej koronavírusom plieskal bič na konci.

Kým o triumfe nad maďarskou Kazincbarcikou rozhodli v 83. minúte, s Vranovom ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali.

Následne však troma gólmi – víťazným v 88. minúte – strhli víťazstvo na svoju stranu.

Konečný výsledok 3:1 pečatili gólom z penalty v absolútnom závere.

Po prestávke prišli zauchá i góly

„Veľmi radi sa v prvej fáze konfrontujeme s Vranovom, lebo je to záruka kvalitného zápasu. Aj tentoraz to bolo presne tak. Súboj sme mali rozdelený na polčasy s rôznym zámerom. V prvom sme hrali na jedného klasického útočníka, chceli sme byť agresívni a dominantní, čo sa nám darilo. Bol som veľmi spokojný, až na jednu vec, a to produktivitu. Najmä u Borisa Gálla, na ktorého mužstvo robilo, mal veľké šance, ale nezhostil sa ich tak ako mal,“ rozhovoril sa košický tréner Marek Fabuľa.

Cez polčas siahol k výraznému prestriedaniu a omladenú zostavu hneď po zmene strán privítal gólový direkt súpera.

„Pri druhej partii, v ktorej boli takmer všetko dorastenci, súčasní alebo minuloroční, a zahraniční hráči, sme chceli vedieť ako dokážu preniesť tréningový proces do zápasu medzi seniormi. Tam už bol problém, adaptácia bola slabšia. Vybrali si akademickú 15 či 20-minútovku, v ktorej dostali gól a mohli aj ďalší. Po úvodnej oťukávačke, v ktorej dostali párkrát zaucho, to už bolo v poriadku. Svoju snahu dokázali v závere zúročiť, ale je pred nimi ešte dosť veľa práce,“ vravel na rovinu Fabuľa.

Mladíci na skúške zaujali

Dvoma gólmi skolil Vranovčanov ich bývalý hráč Patrik Košuda.

Ten je v Košiciach na skúške. Vypýtal si týmto počinom zmluvu?