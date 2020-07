Súdený vodič ukázal aj na šéfov. DPMK: Hrubo porušil povinnosti

Podľa dopravcu všetky brzdy riadne fungovali.

Vodič Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorému sa na zastávke samovoľne pohol autobus linky č. 72 a zranil cestujúcu, má za sebou prvostupňový rozsudok. Ako je už známe, nie je právoplatný, lebo prokurátor sa proti peňažnému trestu 500 eur za prečin všeobecného ohrozenia odvolal. Žiadal podmienečný trest odňatia slobody a uznať ho za vinného i pre prečin ublíženia na zdraví.

Gejza G. na súde priznal vinu za incident z piatka 13. septembra 2019 na Kalinovskej ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov, ale zo spoluzodpovednosti obvinil i svojho zamestnávateľa.

V tejto súvislosti poskytli Korzáru rozhovor generálny riaditeľ i člen predstavenstva DPMK VLADIMÍR PADYŠÁK a riaditeľ riadenia dopravy ROMAN DANKO.

Vodič na súde vypovedal, že autobus haproval už dlhšie. Aj keď nastúpil na zmenu, hlásil problémy s palubným počítačom. Na konečnej na Lingove mu ho podľa neho museli vymeniť. Preverovali ste to? S akým výsledkom?

Danko: Informácia o výmene palubného počítača sedí. Musím však zdôrazniť v súvislosti s termínom haprovanie autobusu, že technicky bol absolútne v poriadku a na jeho jazdné vlastnosti to nemalo žiadny vplyv. Problém bol iba s palubným počítačom. Je to zariadenie, ktoré ovláda informačné tabule, označovače lístkov a čítačky kariet. To naozaj „mrzlo“. Bol tam mechanik, ktorý palubný počítač vymenil. Tvrdil, že to aj odskúšal a vyzeralo to, že všetko funguje.

Gejza G. tvrdil, že keď sa s autobusom pohol z konečnej, opäť to prestalo fungovať a nahlásil to. Aký pokyn dostal od dispečera?

Danko: Áno, opäť sa to pokazilo po dvoch zastávkach. Dispečerom bol navigovaný, aby pokračoval na konečnú zastávku, že sa tam na to opäť pozrie mechanik.

V tomto sú rozpory, lebo on vypovedal, že chcel ísť do garáže, ale „pánové zhora“ mu to nedovolili. Dispečer mu vraj povedal, že má zastaviť na Kalinovskej. Dostal taký pokyn a prečo to mal urobiť? Bolo to napríklad preto, aby sa pokúsil reštartovať systém odpojením a opätovným zapojením batérie, ako sa to podľa našich informácií neraz robilo?