Bývalého legionára Tatiča odsúdili za podpálenie auta a vykradnutie OD Dargov

Súd mu starší trest na 12 a pol roka nesprísnil.

1. júl 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Ešte vo februári 2015 zhorelo na Sídlisku Ťahanovce auto. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že Opel Corsa niekto podpálil.

A hoci sa to podarí len málokedy, v tomto prípade sa páchateľa vypátrať podarilo.

Vyšetrovanie odhalilo, že išlo o spoločné dielo až troch mužov. Kamila L. ako zadávateľa objednávky a dvojicu jej realizátorov, Marcela Migaliho a Jána Tatiča.

Obaja sú v košickom podsvetí pomerne známe firmy, Tatič aj ako bývalý člen francúzskej cudzineckej légie.

Kým auto zhorelo ani nie za hodinu, čakanie na právoplatný rozsudok trvalo vyše päť rokov.

Postarala sa o to najmä Tatičova kriminálna minulosť a snaha súdov dať všetky paragrafy do súladu. Minulý týždeň sa to podarilo.

Dostal 250 eur

Všetci traja spomínaní muži boli stíhaní pre prečin poškodzovania cudzej veci.

Podľa znenia obžaloby si podpálenie corsy u Tatiča objednal Kamil L. Poskytol mu potrebné informácie, hlavne však, kde bude zaparkované.

Tatič s touto požiadavkou oslovil Migaliho, ktorý vo februári 2015 v skorých ranných hodinách auto na Aténskej ulici polial benzínom a podpálil. Škoda 4 710 eur nevznikla iba jeho majiteľovi, ale aj vlastníkom dvoch vedľa zaparkovaných vozidiel.

Stihli ich síce preparkovať, no plamene už narobili škodu na Volkswagene Tiguan vyše 1 300 a na Renaulte Clio za takmer 960 eur.

Kamil dal Tatičovi za splnenie úlohy 250 eur. Ako sa ten vyrovnal s komplicom, už nie je známe.

Podpaľač utekal cez les

Kamil v prípravnom konaní priznal, že oslovil Tatiča s požiadavkou podpálenia corsy, ale potom si vraj uvedomil nesprávnosť svojho konania.

Preto ho pri ďalších stretnutiach už iba zavádzal, lebo sa ho chcel zbaviť. Priznal však, že Tatičovi auto na Aténskej ukázal a vyplatil aj nejaké peniaze.

Kým Tatič s Migalim vypovedať odmietli, urobil to za nich Mikuláš B. V kauze vystupuje ako svedok.

Tvrdí, že Migaliho na skúšku dvakrát odviezol na Aténsku a čakal na privádzači z diaľnice do Prešova. Po dvoch „tréningoch" šli naostro.

Kamaráta nad ránom vyložil aj s vecami na sídlisku a opäť čakal na privádzači.

Keď Migali dobehol cez les, bol udychčaný a Mikuláš z neho cítil benzín. Povedal mu, že si nie je istý, či sa auto podarilo podpáliť a ak nie, Tatič sa bude hnevať.

Jeden trezor otvorili, druhý nie

K prípadu podpáleného auta sa v novembri 2017 pripojil ďalší, v ktorom figuruje iba Tatič.

Týka sa vykradnutia obchodného domu Dargov ešte v októbri 2009.