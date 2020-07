Košice pred sto rokmi: Českí vojaci obchádzali svadby, pri bitke prebodli ženícha

Čo písali noviny.

5. júl 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn.: Pre zachovanie autenticity sme správy ponechali v pôvodnom znení.

Listová cenzúra v domove demokracie

O slovenskej pošte sme toho už veľa narozprávali. Je to vzorová inštitúcia, do neba volajúci príklad, toho, čím by pošta vôbec nemala byť. Že je nedbanlivá a nezodpovedná, že človek nezverí do jej opatery ani prázdnu obálku, to sme už dávno vedeli.

Najnovšie začala pošta pchať nos aj do vecí, do ktorých jej nič nie je. Namiesto zodpovedného vykonávania jej zverenej úlohy, začína politizovať. Spôsobuje tým oneskorenie zásielok a mnohé problémy občanom, ktorých dane financujú chod tejto inštitúcie.

Pred nami ležia trpké ponosy v sprievode mnohých listov a obálok opatrených pečiatkou cenzúry. Listová cenzúra v krajine demokracie! Hľa, toto je pravá tvár republiky česko-slovenskej! Veľkohubé vyhlásenia, vyjadrenia zodpovedných predsedov vlád, sľuby, ochrana menšín, jazykové zákony, právo – všetko je to iba jeden veľký humbug. Skutočnosť je úplne iná - pošliapavanie práv, útlak, večná nechápavosť a všetko z čoho zatne päsť aj tá najumiernenejšia duša.

(Kassai Napló, 2. 7. 1920)

Idyla na Rozálii