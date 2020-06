Krajskí poslanci stopli zvýšenie úhrad za sociálne služby

Neprešlo nové logo ani transparentnejšie prideľovanie dotácií.

1. júl 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vedenie Košického samosprávneho kraja pripravilo na pondelkové rokovanie tri zmeny nariadení.

Súvisiaci článok Prideľovanie dotácií v košickej župe ostáva netransparentné Čítajte

Napriek tomu, že prešli komisiami, na rokovaní krajského parlamentu dostali od poslancov stopku.

O zmene v poskytovaní dotácií sa rokovalo už tretíkrát v tomto volebnom období.

Súčasný model je aj podľa samotného úradu župy málo transparentný, neprehľadný a absentuje v ňom odborné posudzovanie žiadostí.

Zmenu odporúčala aj organizácia Transparency International Slovensko.

V rebríčku transparentnosti samospráv dostáva kraj menej bodov práve za dotačnú politiku.

Napriek odporúčaniu TIS

Hlavné slovo by mala dotačná komisia. Niektorí poslanci to však kritizovali a chceli priamo rozhodovať o časti peňazí. Iní v tom však videli kupovanie voličskej priazne.



Župan Rastislav Trnka (nezávislý) už pred rokovaním avizoval, že o zmenu sa snaží poslednýkrát v tomto volebnom období.

„S poslancami o tom diskutujeme už trištvrte roka, záver štyroch z piatich poslaneckých klubov je taký, že zmenu podporia. Taký záver bol však aj pred posledným zastupiteľstvom. Všetky kompromisy boli zapracované.“

Poslanci však neschválili žiadny z pozmeňujúcich návrhov, ani pôvodný návrh úradu.

Poplatky spred ôsmich rokov

Poslanci opätovne rokovali aj o zvýšení úhrad za sociálne služby.

V decembri všeobecne záväzné nariadenie (VZN) neprešlo o jediný hlas. Na jeho schválenie je totiž potrebných 35 hlasov, čiže trojpätinová väčšina poslancov.

Úrad pri predkladaní argumentoval, že je jediným krajom, ktorý neupravoval poplatky od roku 2012 a ročne na tom stráca niekoľko stotisíc eur.

K radikálnemu zvýšeniu pristúpil vlani aj košický magistrát.

Opoziční poslanci však pripomenuli apel prezidentky Zuzany Čaputovej na pomoc najzraniteľnejším skupinám.

Súvisiaci článok Košice chcú zvýšiť poplatky za sociálne služby. Aj o polovicu Čítajte

„Vyzvala aj krajské vlády, aby sa lepšie starali a pomáhali najzraniteľnejším. Nechápem VZN, ktoré zvyšuje poplatky pre dôchodcov. Som presvedčený, že je dostatok zdrojov, aby sa upravil rozpočet, aby sa tieto finančné zdroje našli aj v roku 2021. Za návrh nezahlasujem, lebo by som sa hanbil sám pred sebou a ťažko by sa mi s tým žilo,“ povedal Emil Ďurovčík (Smer).

Výška pohľadávok od klientov sociálnych zariadení sa podľa župného úradu pohybuje okolo 1,2 milióna eur, väčšina vznikla v minulosti.

Emilovi Kočišovi (nezávislý) prekážala absencia porovnania poplatkov s Prešovským krajom.

„Bola na komisii požiadavka, aby sme dostali porovnanie. Bol by som nerád, ak by sme to schválili a potom nás médiá vláčili, že máme najdrahšie služby v domovoch sociálnych služieb.“

Ani tento bod cez poslancov v hlasovaní neprešiel.

Rovnako dopadla aj zmena loga, ktorú kraj predložil.

Niektorí mimokošickí poslanci a starostovia sa s aktuálnym logom, ktorý vznikol počas projektu EHMK 2013, nestotožnili.

Kraj preto pripravil modernizované logo.

To nadväzuje na staršie vymedzenie symbolických farieb, ktoré sa podľa kraja osvedčili – červená pre Gemer (baníctvo), zelená pre Spiš (hory), žltá pre Abov (zlatý poklad) a modrá pre Zemplín (voda).

Úrad: Zodpovednosť poslancov a voličov

Župa reaguje, že všetky návrhy prešli niekoľkokrát komisiami, boli odkonzultované s poslancami a drvivá väčšina klubov k nim nemala pripomienky.

„Mnohé z návrhov poslancov boli zapracované do ich finálnej podoby. Mrzí nás preto, že ich prijatiu zabránila neúčasť niektorých poslancov, ktorí odišli zo zastupiteľstva. Napríklad pri VZN o výške úhrady za sociálnu službu bolo neprítomných 15 poslancov a siedmi boli mimo hlasovacích zariadení. Je to však zodpovednosť týchto poslancov a ich voličov,“ uviedla županova hovorkyňa Anna Terezková.

Či vedenie kraja opätovne predloží zmeny na rokovanie, je zatiaľ neisté.

„VZN o dotáciách už nebudem predkladať. Čo sa týka ostatných, v tejto chvíli je to predčasná otázka,“ dodal Trnka.