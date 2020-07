Časť Gorkého v Košiciach uzavreli, vodiči jazdia v jednom smere

Obmedzenia potrvajú najmenej mesiac.

1. júl 2020 o 12:31 Kristián Sabo, Judita Čermáková

Na Gorkého už kopú, cestu blokujú zábrany so zákazovou značkou. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Od stredy rána úplne uzavreli cestu na Gorkého ulici v oboch jazdných pruhoch v smere od kruhovej križovatky pri Jumbo centre po križovatku s ulicou Slovenskej jednoty.

Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.

„Na pravej strane Gorkého ulice v smere k budove NBS sa bude až do 31. júla 2020 opravovať havarijný stav šachty systému centrálneho zásobovania teplom. Ak by pri stavebných prácach nastali z dôvodu havarijného stavu šachty nepredvídané technologické problémy, nie je vylúčené, že by sa termín úplnej uzávierky Gorkého ulice po konzultáciách s krajským dopravným inšpektorátom mohol posunúť o niekoľko dní,“ tvrdí Fabian.

Autá musia obchádzať

Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením. Opačný smer od NBS až ku križovatke pri Jumbo centre bude aj naďalej prejazdný.

Zároveň dochádza do konca júla 2020 aj k niektorým zmenám v premávke MHD.

Zastávka Mlynská bašta sa ruší, cestujúci môžu do autobusov MHD nastúpiť alebo vystúpiť na Hviezdoslavovej ulici pri daňovom úrade.

Ruší sa zastávka Mlynská bašta v smere na Národné námestie. Autobusy liniek 14, 16, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72 a N5 budú dočasne zastavovať na zastávke Námestie Maratónu mieru na Hviezdoslavovej ulici pri budove daňového úradu, resp. obratisku električkovej linky 6, kde v súčasnosti stoja autobusy č. 17, 19, 22 a 34.

Autobusové linky potom pokračujú odbočením vpravo na Komenského ulicu.

Následne pokračujú priamo bez zastavenia až po križovatku s ulicou Slovenskej jednoty, kde odbočia vpravo.

Náhradná zastávka Národné námestie (smer Tomášikova ulica) je zriadená na ulici Slovenskej jednoty – tesne pred križovatkou s ulicou Czambelova.

Zastávka je označená prenosným označníkom a žltým vodorovným dopravným značením BUS.