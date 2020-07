Odborník: Deratizácia dvakrát ročne nestačí, potrebná je každé dva mesiace

Potkany sú inteligentné.

5. júl 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Jedným z odborníkov na správanie a život potkanov je v Košiciach RUDOLF HROMADA. Pracovník Ústavu hygieny zvierat a životného prostredia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice ich pozná skutočne dokonale. Už roky v médiách varuje, že množstvo potkanov je priveľké a ak sa tento problém nebude systematicky riešiť, môže vzniknúť epidémia nejakého ochorenia. Potkany ich totiž prenášajú neúrekom. Upozorňuje tiež na to, že potkan je inteligentné stvorenie a nezbavíme sa ho nikdy, no jeho počty je potrebné cielene regulovať.

Obyvatelia sa sťažujú, že z Košíc sa stáva mesto potkanov, vidia ich za bieleho dňa, sú nielen na sídliskách, ale dokonca aj na rušnej Hlavnej ulici. Aký názor máte na množstvo potkanov v meste vy, ako odborník? Skutočne ich je priveľa?

- Obhliadkou, na základe sledovania prítomnosti potkanov a ich stôp, môžeme hodnotiť ich výskyt ako malý, vtedy hovoríme o jednom až dvadsiatich kusoch. Potkanov cez deň nevidíme, nevidieť ich stopy, ich cestičky sú slabo pozorovateľné. Pri strednom výskyte, od 21 do 50 kusov, už cez deň vídame jeden až dva jedince, dá sa spozorovať ich trus a cestičky sú rozoznateľné. Pri veľkom výskyte nad 50 kusov je vidieť veľa stôp. Potkany pozorujeme cez deň, cez noc napáchajú škody.

Je celomestská deratizácia, tak ako je momentálne nastavená, účinná?

- Ak by sa vykonávala pravidelne, tak by sme populáciu zredukovali na prijateľnú mieru, potom by sa už iba udržiavala. U nás je nariadená deratizácia dvakrát ročne. Už po troch mesiacoch sme na pôvodnej úrovni, teda na rovnakej ako sme boli pred deratizáciou. Uvoľnili sme teritóriá, potravinové zdroje a nástraha už nie je, takže dochádza k navýšeniu sexuálnej aktivity a množstva jedincov vo vrhu.

Na akom princípe funguje deratizácia? Aké látky sa na ňu používajú a kedy vlastne začnú účinkovať. Čo spôsobia v organizme potkana?