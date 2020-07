Vodohospodári opäť sprístupnia obslužnú komunikáciu k nádrži Bukovec

Využiť ju môžu peší a cyklisti.

2. júl 2020 o 14:52 TASR

BUKOVEC. Po minuloročnom úspechu otvorenia obslužnej komunikácie vodárenskej nádrže Bukovec sa Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) rozhodol sprístupniť túto trasu peším či cyklistom aj tento rok.

Otvorením brán na pravej strane hrádze ju správca nádrže dočasne sprístupní od soboty do konca októbra, a to denne v čase od 7.00 do 19.00 hod.

Informoval o tom vo štvrtok hovorca SVP Marián Bocák.

Obslužnú komunikáciu s určitými obmedzeniami aj v súčasnosti využívajú cyklisti či záujemcovia o pohľad na vodnú stavbu.

Opatrný pohyb

Pribudne pritom aj možnosť nahliadnuť na korunu hrádze, ktorá je vysoká 56 metrov a „drží" viac ako 20 miliónov kubických metrov vody, ktorá je určená do vodovodných kohútikov pre Košičanov a obyvateľov žijúcich v okolí.

„Správca vodárenskej nádrže žiada všetkých prechádzajúcich, aby sa pohybovali len vo vyznačených priestoroch a nepoškodzovali zariadenia priehrady. Pretože ide o nádrž zásobujúcu mesto Košice pitnou vodou, je zároveň potrebné vyhýbať sa kontaktu s vodou a neznečisťovať okolie. Okolie nádrže je monitorované kamerovým systémom a strážnou službou," uviedol Bocák.

V prípade nedodržiavania pravidiel správca opätovne zváži zatvorenie komunikácie.

Dolná nádrž pod Bukovcom

Veľká umelá nádrž sa nachádza nad obcou Bukovec a vedľa obce Hýľov v okrese Košice-okolie.

Dĺžka priehrady je 2,8 kilometra, výška hrádze nad terénom je od 50 do 56 metrov.

Vybudovaná bola v rokoch 1968 - 1976 a je aj významným biotopom vtáctva i obojživelníkov.

Okrem nej sa pod obcou Bukovec nachádza dolná nádrž, ktorá bola postavená ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku košických železiarní, terajší U. S. Steel.