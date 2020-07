Nagy po predpremiére filmu Hokejový sen: Ledva som udržal emócie

Je smutný zo situácie v Košiciach.

3. júl 2020 o 12:36 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Športoví fanúšikovia čakali pre pandémiu koronavírusu vyše troch mesiacov, kým sa mohli vrátiť aspoň za určitých opatrení na štadióny.

Podobne na tom sú aj priaznivci kultúrnych podujatí, ktorí postupne zapĺňajú divadlá a kinosály.

Už 9. júla sa do kín dostane dokument Hokejový sen, v ktorom sa tvorcovia zamerali na posledné mesiace aktívnej kariéry Ladislava Nagya a mladého začínajúceho hokejistu Jonáša Pahuliho.

Jednou z ambícií tvorcov bolo priblížiť dianie počas minuloročných majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa konali v Bratislave a v Košiciach z pohľadu dvoch generácií – staršej odchádzajúcej a mladej nastupujúcej.

Spomienka do konca života

Vo štvrtok večer si film na košickej predpremiére prvýkrát pozrel aj Ladislav Nagy.

„Bolo to veľmi pekné a príjemné. Bude to pre mňa skvelá spomienka do konca života,“ povedal Nagy.