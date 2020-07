Bol pri prestupoch Mintála a Vitteka. Martončík stále žije futbalom

Ocenili ho zlatým odznakom.

6. júl 2020 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Zlatý odznak Východoslovenského futbalového zväzu nemá hocikto.

Ročne si ho prevezme maximálne osem tých, ktorí desaťročia obetovali rozvoju futbalu v našom regióne.

Za všetko hovoria slová, napísané na ňom: Ocenenie významnej osobnosti.

Trénovať začal pred tridsiatkou

V minulých dňoch, pri príležitosti svojho životného jubilea, si Zlatý odznak VsFZ prevzal aj Roman Martončík, ktorý sa narodil pred 65 rokmi v Košiciach.

V rodnom meste začal s futbalom, konkrétne v bráne VSS, dotiahol to do ligového dorastu, na vojenčine chytal za Duklu Žatec, po odchode do civilu zostal v Čechách a pôsobil v druholigovom Vansdorfe.

Slovensko mu však predsa len chýbalo a napriek sľubne sa rozvíjajúcej kariére sa vrátil domov.

Dostal ponuky z rôznych východoslovenských klubov, druholigových i divíznych, ale viac ho už lákala trénerská činnosť.

Stal sa jedným z najmladších mužov na lavičkách, veď nemal ešte ani tridsať rokov a už viedol mládežnícke celky.

Ako tréner dospelých pôsobil na celom území východného Slovenska.

Od Lubeníka cez Moldavu nad Bodvou, Sečovce, Strážske, až po Starú Ľubovňu a Medzilaborce.