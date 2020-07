Otec nebohej: Arogancia, výsmech, urážky, vyhrážanie. Tak vyšetruje polícia

Vypočuť svedkov tragédie na diaľnici policajt odmietol. Keď chcel prokurátor, bolo neskoro.

7. júl 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE, TRNAVA. Pred vyše dva a pol rokom, konkrétne 1. januára 2018, sa na diaľnici v smere od Hlohovca na Trnavu stala dopravná nehoda. Zomrela pri nej Košičanka Karin Tomková, ktorá viedla vozidlo Ford Fiesta, do ktorého v plnej rýchlosti narazilo Volvo s40. Riadil ho Branislav B. z Bratislavy.

Na našu redakciu sa listom obrátil otec nebohej, Košičan Miroslav Tomko, a v ňom opísal, ako malo dôjsť k nehode. Tvrdí, že dcéra z neznámych príčin narazila do zvodidiel a auto odhodilo do stredu diaľnice. Ostalo stáť tak, že zaberalo oba jazdné pruhy. Vystúpila a vtedy do fordu vrazilo volvo.

Polícia nehodu dodnes neobjasnila a otec Karin si myslí, že to nie je náhoda.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiadal o vysvetlenie

„Od tohto okamihu sa začal veľmi podozrivý priebeh vyšetrovania tejto nehody a to v zmysle, že polícia chcela zhodiť všetku vinu na moju dcéru. Na mieste sa vykonala len absolútne formálna obhliadka, pričom zo šiestich vozidiel, ktoré boli účastné nehody (tri priamo v zrážke), nebol vypočutý ani jeden vodič. A ani jedno meno šiestich vodičov nebolo zaznamenané v zápisnici z miesta nehody," píše Tomko.

Súvisiaci článok Nehodu na diaľnici neprežila mladá vodička Čítajte

Žiadal povereného príslušníka Policajného zboru SR (PP PZ) o vysvetlenie, prečo mená týchto svedkov nie sú v zázname z miesta nehody. Odpovedal vraj, že z tých vodičov nikto nič nevidel, preto ich do záznamu neuvádzal. Toto mu údajne povedal aj napriek tomu, že títo vodiči po nehode na internetových stránkach presne popisovali, ako k nej došlo. O čom aj policajta informoval.



„Keď som od PP PZ žiadal, aby pre dôsledné prešetrenie nehody mená týchto svedkov zistil cez diaľničné kamerové záznamy - cez ŠPZ alebo cez poisťovne, v ktorých museli byť tieto motorové vozidlá po nehode zaevidované kvôli nehodovej udalosti, arogantne mi odpovedal, že mu nebudem rozkazovať, ako on má viesť vyšetrovanie," tvrdí otec nebohej.

Policajt ho ignoroval

Napriek jeho žiadostiam a následne aj výzvam vraj PP PZ dva roky návrhy na vykonanie dokazovania ignoruje. Dokonca keď ho telefonicky žiadal o možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu po vypracovaní prvého znaleckého posudku z marca 2018, mu to odmietol.

„Preto som požiadal môjho právneho zástupcu o pomoc pri získaní kópie vyšetrovacieho spisu. Môj právnik vycestoval do Trnavy za PP PZ, ktorý ani jemu spis nesprístupnil. K nemu sa dostal až po tom, čo zašiel na prokuratúru v Trnave, kde po sťažnosti na PP PZ mu bol spis sprístupnený. Takéto konanie PP PZ preukazuje veľmi podozrivý prístup k vyšetrovaniu nehody," tvrdí Tomko.



V júni 2018 poverený príslušník PZ vydal uznesenie, ktorým trestné stíhanie vo veci usmrtenia Karin zastavil. Voči tomu jej otec podal v júli sťažnosť. Na jej základe dozorujúci prokurátor v októbri uznesenie PP PZ zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.