V centre Košíc pochodovali za ženské práva

Študentka: Návrhy na sprísnenie potratov sú politickou hrou.

7. júl 2020 o 18:30 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Aj v metropole východu sa v utorok popoludní uskutočnila akcia s názvom Nebudeme ticho! Pochod za rešpektovanie reprodukčných práv.

Išlo o reakciu na utorkovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Štyri z dvadsiatich predložených legislatívnych návrhov sa totiž podľa organizátorov zaoberali tým, ako obmedziť sexuálne a reprodukčné práva.

Na námestie pred Dolnou bránou prišla vyše stovka ľudí, medzi nimi aj košický viceprimátor Marcel Gibóda či krajský poslanec Ladislav Rovinský (obaja nezávislí).

Počas dopadov krízy

„Rozhodli sme sa usporiadať protest aj v Košiciach, aby sa i v druhom najväčšom meste na Slovensku k tomu mohli obyvatelia vyjadriť. Očakávame, že návrhy zákonov budú prehodnotené a zamietnuté,“ povedala Barbora, ktorá práve zmaturovala.

Lívia má 20 rokov a študuje politológiu v Košiciach: „Táto téma sa ma aj bytostne dotýka, keďže som žena a môžem mať deti a sama neviem, či by som bola v takom veku pripravená mať dieťa. Príde mi to ako politická hra, ktorá sa v konečnom dôsledku dotýka len žien a hrá sa s ich citmi aj fyzickým zdravím. Potraty nikdy nevymiznú, presunú sa do šedej zóny. Máme tu veľmi veľa iných problémov, ekonomickú krízu a príde mi to strašne neférové, že sa teraz otvára otázka interrupcií.“

Protesty sa konali aj v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a v Prahe.