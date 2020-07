V Múzeu Vojtecha Löfflera žiari Modrá lampa. Prepojila učiteľa a žiaka

Výstava zaujme nielen veľkosťou plátna, ale hlavne spracovaním.

12. júl 2020 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. Vlani sa obaja výtvarníci predstavili samostatne v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

Tentoraz diela Ivana Csudaia a Michala Černušáka možno v Košiciach vidieť na prvej spoločnej výstave.

Výtvarníkov spája pôsobenie vo 4. ateliéri maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorý Ivan Csudai v roku 2000 založil, Michal Černušák ho v roku 2007 absolvoval a dnes v ňom pôsobí ako odborný asistent.

Je to teda konfrontácia tvorby učiteľa a jeho žiaka.

Modrá svedčí obom

Popri všetkých plátnach, z ktorých niektoré sú naozaj obrovské, je Csudaiovo dielo

Modrá lampa asi to najnenápadnejšie.

A predsa práve ono kurátora Vladimíra Beskida inšpirovalo k pomenovaniu výstavy.

„Zdalo sa mi príhodné dať jednoduchý názov, nakoniec aj tie veci sú jednoducho čitateľné. Lampa je obľúbený prvok Ivana Csudaia, opakuje sa na niekoľkých jeho maľbách. Je za tým aj taká namodralosť maliarskeho sveta Michala Černušáka, používa tmavomodré, ultramarínové či sivomodré pozadia. Tak sme sa dohodli, že Modrá lampa bude svedčiť obom,“ vysvetľuje kurátor pohnútky, ktoré viedli k pomenovaniu vystavenej kolekcie.

Dôvodov, prečo majú títo dvaja výtvarníci spoločnú výstavu, uvádza Vladimír Beskid viacero.

„Chcel som ukázať takú dvojexpozíciu súčasnej maľby, pretože obidvaja majú celkom odlišný výtvarný jazyk a je to aj istý medzigeneračný dialóg. A ďalší dôvod je, že je to aj pocta ateliéru Ivana Csudaia. Za tých dvadsať rokov vychoval celú plejádu mien, ktoré sú úspešné na scéne – Erik Schille, Michal Czinege, Juliana Mrvová, Patrícia Koyšová, Jakub Reken... Niektorí z nich vystavovali aj tu, napríklad pred dvomi rokmi na Criticone. A chcel som, aby to bolo zaujímavé pre diváka.“

Dal im tvorivú slobodu

Ivan Csudai mal vlani v Trnave výstavu k šesťdesiatke.