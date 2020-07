V Košiciach majú verejné stoly a stoličky stmeľovať ľudí

Stačí si na ne len sadnúť, oddýchnuť a porozprávať sa.

12. júl 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na rôznych miestach Košíc pribudlo 30 sivých stolov a 90 stoličiek.

Nachádzajú sa napríklad v Kasárňach/Kulturparku, Východoslovenskej galérii, Katovej bašte či Verejnej knižnici Jána Bocatia.

Ide o verejné sedenie, ktoré je bežné v svetových metropolách, od minulého roka aj v Bratislave.

Slúži na oddych, stretávanie či náhodné diskusie.

Tým sa inšpiroval aj Radovan Šalitroš, ktorý bol dobrovoľníkom neziskovej organizácie Creative Industry Košice.

Sčasti mestský podnik zastrešil projekt Sadni si Košice!, vďaka ktorému je teraz trávenie času v meste o čosi príjemnejšie.

Inšpirácia z metropoly

Červené stoly a stoličky sa objavili už vlani v našom hlavnom meste.

„Začal som aktívne premýšľať nad tým, aké super by bolo mať to isté v Košiciach. Verejný priestor v Prahe a Bratislave bol oveľa lepší, pretože stoly aj stoličky boli mobilné, ľudia si ich mohli presunúť na slnko, do tieňa i spájať ako chceli,“ vysvetľuje Šalitroš.

Červené stoličky v Bratislave zastrešuje Metropolitný inštitút, ktorý sa zaoberá tvorivými inováciami, plánovaním dlhodobých stratégií i skvalitňovaním verejného priestoru.

V Bratislave sú rozmiestnené pred mestskými podnikmi a prevádzkami.

„Bol som ohromený, keď som videl, ako to využívajú Bratislavčania. Na stoličkách pred Primaciálnym palácom vídam zamestnancov mávať mítingy. Kontaktoval som ich a oni mi vysvetlili, čo sú to za stoličky, ako vybrať partnerov, kde ich treba objednať, ako by sa mali rozmiestniť.“

Diskusia o verejnom priestore

Cieľom stoličiek však nie je rozširovať terasy barov a reštaurácií.