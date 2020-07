Deti nejdú do tábora preto, aby sa na nich kričalo, potrebujú sa zabaviť a uvoľniť

Martin Fazekaš o šéfovaní letného tábora a zábave, ktorá v ňom deti čaká.

11. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Keď sa počas letných prázdnin v rodinách s deťmi nastolí otázka, čím budú vyplnené voľné dni, letné tábory bývajú častou voľbou. Niektoré deti ich milujú, iné idú so zmiešanými pocitmi, no zväčša sa vracajú nadšené. To, aký tábor napokon bude, záleží aj od ľudí, ktorí ho vedú. MARTIN FAZEKAŠ pôsobí ako riaditeľ Základnej školy Hroncova v Košiciach, no cez prázdniny sa z neho stáva táborový vedúci a okrem iného sa každý rok mení aj na prezidenta Korzárlandu, detského tábora denníka Korzár. V rozhovore priblížil, ako taký detský tábor funguje, čo všetko musí on či oddieloví vedúci, zvládnuť, i to, aké aktivity majú deti najradšej.

Počas roka pôsobíte naplno ako riaditeľ základnej školy. Keď však prídu letné prázdniny, venujete sa deťom v detských táboroch, čo vám zostalo už od stredoškolských čias. Takéto brigády bývajú bežné, väčšina študentov to však berie len ako dočasný letný zárobok. Čo je pre vás hlavnou motiváciou stále sa venovať táborom?

- Mnohí učitelia vravia, že deti ich počas školského roka veľmi vyčerpajú. Na opačnej strane deti dodávajú veľmi veľa energie. Ja som typ, ktorý má veľmi rád zábavu, zážitky a atrakcie. Naozaj od stredoškolských čias, teda odkedy som dovŕšil 18 rokov, som verný táborovému životu a teším sa na to, čo spolu prežijeme. A tie decká naozaj dodávajú množstvo energie.

Na jednej strane určite áno, ale keď sa všetko skončí a vy si sadnete, nepríde ten moment, kedy zistíte, že toho už bolo dosť? Veď aj učiteľ potrebuje oddych.

- Určite aj my potrebujeme oddych. Keď som začínal táborovať, bol to jeden tábor a bol som oddielovým vedúcim. Po dvoch rokoch sa zo mňa stal hlavný vedúci tábora, a vtedy som mal aj letá, kde sme mali cez leto aj štyri-päť táborových turnusov, aj prímestské, aj pobytové. A keďže už druhý rok pôsobím ako riaditeľ základnej školy, cítim, že je toho na mňa už veľa. Naozaj je to hlavne o zodpovednosti, aj to táborovanie a samozrejme aj vedenie celej školy, takže pravdepodobne sa blížime k záveru mojej táborovej kariéry. Ale boli to krásne roky, na ktoré veľmi rád spomínam. A áno, presne tak, prišiel čas, kedy som si už povedal, že toto bude asi posledná čerešnička na torte, ktorú si chcem vychutnať a odovzdám to od mňa ešte mladším.

Spomínali ste, že ste hlavný vedúci, alebo teda aj prezident Korzárlandu. Čo všetko máte v rámci tejto práce na starosti?