Psychologička objasňuje letné dilemy rodičov, nuda dieťaťu neublíži

11. júl 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Tohtoročné leto môže byť pre koronu o niečo únavnejšie ako tie predošlé. Možno bude bez dovolenky, možno sú členovia rodín vzájomnej prítomnosti presýtení, ale problémy, ktoré musia vyriešiť rodičia menších či väčších detí sú nemenné. Psychologička LUCIA VARGOVÁ IŠTVANIKOVÁ v rozhovore hovorí o večnej dileme, kedy je vhodné nechať dieťa doma bez dozoru, či počas leta odpustiť dieťaťu povinnosti a čo robiť, keď pubertiak odmieta odcestovať na rodinnú dovolenku. Zhovárali sme sa aj o tom, ako sa postaviť k tomu, ak dieťa chce odísť z letného tábora alebo do neho zrazu vôbec nejsť.

Letné prázdniny sú často časom, kedy chtiac či nechtiac musí dieťa zostať doma bez dozoru. Odkedy ho môžeme nechať samé? Kedy vieme, že je na to dosť zrelé, samostatné a zodpovedné a môžeme si byť istí, že sa nič nestane?

- Je to veľmi individuálne, sú aj štrnásťročné deti, ktoré požiadate, aby uvarili cestoviny a musíte im o pätnásť minút zavolať, aby vypli playstation, prestali četovať a naozaj išli tie cestoviny vypnúť. V predškolskom veku je ešte skoro, ale v mladšom školskom veku, by už rodičia mohli postupne skúšať nechať dieťa doma bez dozoru. Samozrejme, hovoríme o pár desiatkach minút, kým zbehnete do obchodu, ktorý je cez cestu alebo k susede odniesť koláč. Ak to ešte nejde, je to v poriadku, sú šesťročné deti, ktorým odvaha nechýba a zvládnu to bez problémov a potom osemročné, ktoré samy neostanú ani pol hodinu pretože sú úzkostnejšie, boja sa, prípadne majú zlý zážitok. V takom prípade sa môže rodič poradiť s nejakým odborníkom.

Ako na to ísť? Postaviť dieťa pred hotovú vec alebo najprv o tom veľa hovoriť, pripomínať si pravidlá a dieťa na to „chystať“?

- Nemalo by to byť zo dňa na deň alebo na to ísť spôsobom, že teraz máš desať a už musíš vedieť zostať sám doma na hodinu. Samostatnosť je dobré trénovať. Napríklad dieťa požiadať, aby si veci na výlet pripravilo samo, hovoriť o tom, čo zvyčajne robíme, napríklad, že ak dovaríme je dôležité vždy vypnúť plyn, pripomínať, že nikdy nemá odísť s cudzím, že nemá hocikomu otvárať vchodové dvere. Samostatnosť povzbudiť aj tým, že ku kamarátovi o ulicu ďalej ide bez nás, dohodnete sa, že keď dorazí, dá nám mamka kamaráta vedieť, že prišlo v poriadku.

Čo ak samo dieťa presviedča rodiča, že už chce zostať bez dozoru, ale ten úzkostnejší je rodič?

- Áno, sú deti, ktoré sú veľmi odvážne, rodiča nabádajú a samé chcú zostať doma. Niekedy je to naozaj o odvahe, ale niekedy je to tom, že vedia, že budú môcť byť na telefóne, četovať si, hrať playstation. Je dobré vedieť, čo dieťa v čase našej neprítomnosti robí a aká je jeho vnútorná motivácia zostávať samo. Možno sa chce vyrovnať kamarátovi, ktorý už zostáva sám, a tak to chce vyskúšať a dokázať si, že to zvládne tiež. Tým pádom je to v poriadku. Alebo či je to o tom, že vy choďte a ja budem zabíjať čas na sociálnych sieťach. Každopádne, viesť dieťa k samostatnosti je mimoriadne dôležité a užitočné do jeho ďalšieho života.

