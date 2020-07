Tábory ma poznačili na celý život, hovorí majiteľ cestovnej kancelárie

Dnes Pavol Krausz posúva svoje dlhoročné skúsenosti mladšej generácii.

11. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Pavol Krausz pred odchodom detí do Korzárlandu. (Zdroj: Archív Korzár)

Keď príde reč na letné tábory, Pavol Krausz z Čane by o nich vedel rozprávať celé hodiny.

Začínal v ére pionierskych táborov. Do svojho prvého sa dostal ešte v roku 1964 ako iskrička.

Postupne, po desiatich rokoch, ktoré strávil ako pionier, sa prepracoval cez funkciu inštruktora, oddielového, skupinového či športového vedúceho až na pozíciu hlavného vedúceho tábora.

Keďže sa mu táborový život zapáčil, krátko po revolúcii si založil cestovnú kanceláriu Elán, prostredníctvom ktorej dodnes organizuje pobytové akcie pre deti.

Skúsenosti z mladosti zužitkováva v práci každý deň, no nenecháva si ich len pre seba.

Práve naopak, posúva to mladým oddielovým vedúcim, ktorých takto učí mnohé potrebné veci.

„Tie tábory ma poznačili na celý život,” konštatuje s úsmevom.

Spomienky na detstvo

Hoci od pionierskych čias Pavla Krausza uplynulo už niekoľko desaťročí, na týždne strávené v letných táboroch si spomína jasne.

Vďaka nim mal možnosť spoznať mnohé slovenské zákutia, ale aj rovesníkov zo zahraničia.

Obzvlášť rád hovorí o huncútstvach, ktoré ešte ako mladý v tých časoch vyviedol.

„Napríklad v Gelnici na Turzove boli dva tábory vedľa seba, vzdialenosť bola možno kilometer. Vedúci z jedného tábora išli počas jednej akcie ukradnúť vlajku druhému táboru a namiesto toho vytiahli červené trenírky. No to bolo neprípustné, vtedy to bolo takzvané výkupné,” hovorí a dodáva, že všetko sa dialo v rámci kamarátstva.

Rokmi prišli zmeny

Od tých čias sa v organizovaní aj v samotnej podobe táborov veľa zmenilo.

Ako prvý bod Krausz vypichuje, že miesto terajšieho týždňa trvali pionierske tábory kedysi 21 dní.