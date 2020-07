Dom za 10-tisíc. Dedinskí Rómovia stavajú sami, skúsi to Lunik IX. Starosta: Naši sú iní

Hada: Kto si to odmaká, bývanie si neničí. Šaňa získal 2,4 milióna na 48 nových bytov.

13. júl 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Na sídlisku Lunik IX zbúrali v posledných rokoch takmer všetky paneláky na Hrebendovej ulici. Oficiálne už boli, ako sa v Košiciach hovorí, vybývané a ich rekonštrukcia by bola neefektívna.

Už pred tromi rokmi vzišla iniciatíva zo strany neziskovej organizácie ETP Slovensko, ktorá na Luniku IX plánuje riešiť bývanie v rodinných domoch, ktoré by si svojpomocne postavili obyvatelia.

Dodnes však žiaden z nových rodinných domov na sídlisku nestojí a starosta Lunika IX Marcel Šaňa (SRK) projekt nevidí reálne. Priveľký záujem podľa neho nemajú ani miestni.

Podobný projekt už pritom ETP zrealizovala v Rankovciach (okres Košice–okolie), kde mal úspech.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ide o model založený na mikropôžičke od neziskovky a svojpomocnej výstavbe.

Starosta Rankoviec: Mali by to skúsiť všetky samosprávy

Stanislav Hada (SRK) šéfuje samospráve v Rankovciach už desať rokov. Projekt svojpomocnej výstavby domov si nevie vynachváliť.

„Je to super príležitosť, ako dať rodinám šancu bývať dôstojne. Určite by som to odporúčal všetkým samosprávam,“ tvrdí Hada.

Dodáva, že v obci už prebehli tri etapy výstavby a nikdy nemali žiaden výraznejší problém.

„S výstavbou sme začali už v roku 2012 prvou etapou v spolupráci s ETP Slovensko. Išlo o štyri domčeky na skúšku, chceli sme vedieť, ako to bude fungovať,“ vraví Hada.

Klientov vyberali sociálni pracovníci a podľa starostu padla voľba na štyri najhoršie rodiny, ktoré nemali kde bývať. Jedna bývala dokonca v maringotke.

„Najprv museli rok sporiť po 50 eur mesačne, aby neziskovka videla, že budú schopní splácať.“

Celkovo v obci v rámci troch etáp postavili v Rankoviach už 28 domov. V prvej etape štyri, v druhej jedenásť a v zatiaľ poslednej trinásť objektov.

Prvé dve etapy realizovali s neziskovou organizáciou ETP Slovensko a tretiu, zatiaľ poslednú, s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, ktorú založili Združenie pre lepší život a slovenská pobočka Člověka v tísni.

Hada vysvetlil, že v domoch bývajú len obyvatelia z Rankoviec. Mnohí bývali s rodičmi a chceli sa osamostatniť.

Praje aj košickým Rómom

Podľa starostu by takýto projekt fungoval aj na Luniku IX.

Budúci vlastníci použili prvotne nasporenú sumu (600 eur) na odkúpenie pozemku. Platili tri eurá za meter štvorcový, kto mal pozemok väčší, doplatil.

„ETP Slovensko zháňala peniaze, sponzorov. Všetko zastrešili materiálne a jeden dom vyšiel vlastníka na 10 – 11-tisíc eur. Neziskovka dodala materiál a stavali sami. Mali aj učiteľa či stavebný dozor. Nie všetci sú murári, ale do 18 mesiacov dokázali domy postaviť. Všetky pozemky aj domy majú v osobnom vlastníctve, postupne ich splácajú.“

Podľa Hadu splácajú mesačne dlh v sume v rozmedzí od 50 do 70 eur na rodinu a dom.

Dĺžka splácania je teda rôzna, musia ho vyrovnať na nulu.

„Budú platiť dovtedy, kým materiál nesplatia. Zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by sme mali dlžníkov. Donesú peniaze na obecný úrad a my ich zasielame neziskovke. Áno, boli takí, ktorí nezaplatili dva – tri mesiace. Po upozornení však všetci dlh doplatili a nikoho sme nemuseli vysťahovať. Keďže si domy postavili sami, vážia si ich a neničia.“

Tento spôsob vidí Hada reálny aj Luniku IX, pretože sa ukázalo, že ak niekto postaví dom sám pre seba, má k nemu iný vzťah.

„Do výstavby typu, že my postavíme a obyvateľov nasťahujeme, by som určite nešiel. História ukazuje, že s tým nie sú dobré skúsenosti. Naši si to odmakali,“ povedal starosta Rankoviec.

Obce im závidia

Okrem splátok dlhu majitelia domov platia za elektrinu a kanalizáciu.

Studne majú vlastné a kúria tuhým palivom.

„My s nimi problém nemáme. Platia a bývajú slušne. Dokonca si domy oplotili, chcú mať aj súkromie. Môžu byť radi, za také peniaze dom len tak nepostavíte. Závidia nám aj iné obce. Sme jediní na Slovensku, kde sa už takýto projekt zrealizoval.“

Hada chce v obci spustiť aj štvrtú etapu, má však problém s pozemkami. Obecných už niet.

„Budú sa musieť odkúpiť od súkromných vlastníkov. Som presvedčený, že ich predajú aj za 2,50 - 3 eurá za štvorák. Keďže máme dobré skúsenosti a výstavbou domov klesla aj kriminalita, v projektoch sa budeme snažiť pokračovať,“ uzavrel Hada.

Dvesto štvorákov za 11-tisíc eur

Medzi prvými si v Rankoviach postavil dom Milan Gašpar.