Život v dobe bronzovej. Archeoskanzen v Nižnej Myšli má novinky

Pribudla aj replika obetnej jamy.

14. júl 2020 o 14:04 TASR, SITA

NIŽNÁ MYŠĽA. Archeologický skanzen v Nižnej Myšli v okrese Košice-okolie, ktorý je postupne budovaný na mieste významnej opevnenej osady a pohrebiska z doby bronzovej, sa najnovšie rozšíril o infocentrum so zázemím pre návštevníkov.

Jeho súčasťou sú toalety a zastrešené terasy s posedením, v automatoch je možnosť občerstvenia, nechýba ani bezplatná wifi zóna.

K atrakciám skanzenu zároveň pribudla replika unikátnej obetnej jamy s ľudskými pozostatkami.

Od júla

Infocentrum začalo svoju činnosť začiatkom júla, otvorené je denne okrem pondelka, vstupné je nateraz bezplatné, respektíve dobrovoľné.

„Máme tu dobrovoľníkov, ktorí sú schopní urobiť komentovanú prehliadku po archeoskanzene a ponúknuť základné informácie. Krok za krokom budeme služby pre návštevníkov ďalej rozvíjať," uviedol Ján Melich z občianskeho združenia Collegium Myssle, ktoré múzeum v prírode buduje a prevádzkuje.

Projekt infraštruktúry skanzenu získal vlani regionálny príspevok cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v sume 178 000 eur, desať percent rozpočtu tvorilo spolufinancovanie.

Zaujímavosťou je, že sa pri tom využili aj dva kontajnerové domy, ktoré obec Nižná Myšľa získala po povodniach a zosuvoch pôdy v roku 2010 na účely dočasného bývania.

Zázemie pre podujatia

Areál skanzenu sa podľa Melicha stal vhodným miestom pre workshopy, letné prímestské tábory, besedy, koncerty či iné kultúrne podujatia a voľnočasové aktivity.

„Našim primárnym cieľom je prezentácia výsledkov archeologických vykopávok a tohto významného náleziska pre širokú verejnosť, ale ten priestor je výnimočný tým, že naozaj ponúka zázemie pre rôzne kultúrne produkcie," povedal.

Najbližším podujatím bude v sobotu od 16.00 hod. vypaľovanie keramiky v tunelovej peci v rámci prebiehajúceho workshopu.

Predkovia obetovali ľudí

V archeoskanzene už možno nájsť repliky pravekých domov, časť obranného valu so vstupnou bránou či kuchynské pece.

Najnovším prírastkom je replika obetnej jamy s kostrami štyroch žien vo veku zhruba 14 až 24 rokov aj s časťou uvarenej lebky dieťaťa.

„Zaujímavé je, že každú usmrtenú ženu zasypali zeminou spolu s časťami obetovaných zvierat a keramických nádob, bronzovým prsteňom, hlineným závažím z tkáčskeho stavu a keramickými kolieskami a kameňmi," približuje Melich. Dva a pol metra hlboká obetná jama bola objavená v roku 1993.

Podľa Ladislava Olexu z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) tam okolo roku 1450 pred naším letopočtom došlo k rituálnemu obetovaniu ľudí.

„Časovo to spadá do obdobia tesne pred zánikom celej osady. Čiže, asi to mala byť nejaká obeta, aby osada nezanikla, ale to sú len naše dohady," priblížil archeológ.

Takýto výnimočný jav s ľudskými obetami je podľa neho zaznamenaný aj na Spiši, západnom Slovensku, v Česku či Rakúsku.

K slávnostnému odhaleniu repliky obetnej jamy vybudovanej s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) v sume 3000 eur dôjde v utorok 14. júla.

Pôvodný archeologický nález je inštalovaný v Myšlianskom obecnom múzeu.

Slovenské Mykény

Na vyvýšenine Várhegy - Hradný vrch pri obchodnej ceste medzi Baltským morom a Stredozemím stála pred zhruba 3500 rokmi opevnená osada, ktorá bola dôležitým mocenským a hospodárskym centrom.

V médiách sa táto lokalita s rozlohou zhruba desať hektárov neraz označuje podľa slávneho starogréckeho mesta ako "slovenské Mykény".

Od roku 1977 na tomto mieste vykonáva AÚ SAV výskum pohrebiska a Východoslovenské múzeum od roku 1988 výskum opevnenej osady.